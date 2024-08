El hijo de Ever Banega denunció amenazas: bancó a su papá antes del clásico rosarino

Ante las críticas de los fanáticos, que cuestionan su ausencia en el último enfrentamiento entre los equipos rosarinos y su expulsión en el partido contra Estudiantes, Santiago Banega decidió defender a su padre públicamente. "No suelo hacer este tipo de cosas, pero ya es bastante molesto que cada vez que sale algo sobre Ever, me ataquen por mensaje privado. Creo que él, como cualquier otro jugador, se prepara especialmente para el clásico y deja el alma en la cancha", comentó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1819143125069451620&partner=&hide_thread=false Ever Banega no estará a disposición ya que fue preservado por una sobrecarga muscular. — Newell’s Old Boys (@Newells) August 1, 2024

Y continuó diciendo: "Pero a veces, como en el caso de Ever, ocurren cosas imprevistas. No creo que él ni ningún jugador finja una molestia por 'miedo', como dicen algunos. Ya en el clásico anterior, se dijo que se hizo expulsar a propósito".

Santiago también denunció que recibió amenazas e insultos por una lesión de su padre que ni siquiera está confirmada: "DEJEN DE ROMPER LOS HUEVOS que con amenazas y mensajitos puteando no van a llegar a ningún lado", concluyó.

image.png

Detuvieron al jefe de la barra de Newell's por la balear la casa de un dirigente

El jefe de la barra brava de Newell’s Old Boys, Luciano Román G, alias “Lucho”, fue detenido en la mañana de este viernes acusado de ser parte del ataque a tiros a la casa de una dirigente que integra la comisión directiva del club, ocurrido el viernes pasado en la calle Chacabuco.

El caso es investigado por el fiscal de Balaceras Franco Carbone, quien solicitó a la División de Inteligencia de la Policía de Investigaciones.

El descabezamiento de la barra brava de Newell’s se da en un momento particular. Por un lado, este viernes a las 20, el equipo recibe como local al Estudiantes de La Plata, el último encuentro de local antes de jugar el clásico el sábado de la otra semana ante Rosario Central.

ever banega newells.jpg

Atacaron a balazos la casa de un dirigente de Newell's

El viernes 26 de julio por la noche, atacaron a balazos la casa de una dirigente de Newell's. Los agresores dispararon ocho veces contra la fachada de la vivienda y, casi milagrosamente, no se registraron heridos.

La dueña de la casa atacada se encontraba en una Asamblea informativa de club del Parque Independencia, cuando recibió el aviso de familiares sobre el ataque a su hogar de barrio Tablada.

Las autoridades preservaron ocho vainas servidas, de cartuchos de grueso calibre, esparcidos sobre la cinta asfáltica, frente al domicilio, ubicado en Chacabuco 2700.