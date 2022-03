Evo Morales reivindicó a Diego Maradona y cruzó a Tite por la altura de La Paz

En este marco, durante la rueda de prensa, el DT se despachó con palabras que no pasaron desapercibidas. “Siempre tenemos una expectativa, sin importar las adversidades puestas. No va a haber un equipo tan vertical como el que hemos estado en los últimos partidos porque no lo permite, es inhumano, no existe tal condición. Hay otras estrategias, la posesión del balón. Eso sí, no podrás poner el mismo ritmo, esa velocidad que usamos en los partidos en casa o en condiciones normales”, señaló.

“Repudiamos que Tite, técnico de Brasil, diga que es 'inhumano' jugar fútbol en un lugar donde viven millones de personas. La grandeza se reconoce en las palabras, por eso recordamos al más grande, Diego Maradona, que dijo 'ustedes tienen que jugar donde nacieron, hermanos'”, escribió Evo Morales en respuesta a las críticas del entrenador.

