El divertido momento que pasaron Julián, Enzo y Palacios con un hincha argentino

La cuenta de Instagram @messias305miami compartió cuatro tramos del encuentro de Juancito con los futbolistas del seleccionado. Tras decirles que era hincha de River, lo que provocó risas cómplices de los tres campeones del mundo, Juancito comenzó a hacer algunos chistes que produjeron risas de Palacios, Enzo y Julián.

Él es Juancito y tiene una historia de vida muy dura: nació cuatromesino y les médicos le dijeron a sus padres que sus expectativas de vida eran muy bajas. Hace unos años perdió a su madre, un pilar fundamental que logró que Juan haya… pic.twitter.com/PMQMIe7Lrd — SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2024

Unos tipazos: los divertidos comentarios que hicieron

"¿Cómo haces para correr tanto?", le preguntó Juancito a Julián, e inmediatamente todos se rieron. Álvarez, también entre risas, le respondió que tenía que correr por ellos -mirando a Palacios y Enzo Fernández- que no corren. "¿Cuántos pulmones tenés? Corre para todos lados. Choca, molesta, a los defensores los vuelve locos", insistió, mientras Palacios seguía el chiste.

Luego, Juancito comentó sobre el Chelsea: "El Chelsea está pasando por un mal momento. Yo que vos me hubiese quedado en el Benfica", lo que provocó una carcajada de Enzo Fernández, quien le respondió: "No me podía quedar en el Benfica, ja".

Por otro lado, Palacios lo pinchó a Juancito y le dijo que Guardiola no ponía mucho a Julián en el City. Juancito respondió: "Siempre lo puteo a Guardiola, disculpá, pero es verdad. Siempre le digo 'Meté a Julián', tiene que jugar por Haaland".

La historia del joven y la promesa que hicieron

Juancito nació prematuro y los médicos no creían que iba a sobrevivir, pero su madre luchó junto a él, logrando salir adelante. Incluso llegó a caminar, algo que parecía imposible en sus primeros años de vida. Sin embargo, la madre de Juancito falleció repentinamente, afectándolo anímicamente y llevándolo a necesitar nuevamente una silla de ruedas.

Al escuchar que él podría volver a caminar, los campeones del mundo le propusieron algo hermoso: si Argentina gana la Copa América, al día siguiente volverá a caminar. Juancito, entre risas, dijo que con esta inyección anímica no solo caminaría, sino que volaría.