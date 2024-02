El mensaje de la expareja de Exequiel Palacios tras vender sus pertenencias

YESI FRIAS

En una segunda, salió a destrozar a sus críticos: “Qué triste que la sociedad sea tan de mierda que bardee a una mujer porque él es un jugador de fútbol, por contar la historia".

Y agregó: "Porque si fuese un abogado, verdulero o el playero de la estación de servicio no estarían diciendo nada. ¿Por qué no salen a defender a un abogado o a un médico cuando hacen bien las cosas? Cuando salvan una vida o hacen justicia“.

YESI FRIAS

El trasfondo entre Exe Palacios y Yesi Farías

Tras haber contado los escandalosos detalles de su separación, ahora Yésica Frías está vendiendo los tesoros del mundial de su exesposo, Exequiel Palacios, para saldar la deuda de un inmueble que tiene en Tigre.

Luego de advertir que iba a “subastar” todo lo que tenía para terminar de pagar el departamento en el que vive actualmente, subió a las redes dos posteos donde afirma que vendió una camiseta del mediocampista usada durante el Mundial de Qatar y también la medalla de campeón.

Sin embargo, la hipótesis que apareció en las redes sociales, es que esa presa no sería la original, algo que cambiaria el rumbo de la venta y podría traerle muchos problemas.

“El departamento no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no”, reveló Frías en Socios del Espectáculo. Y, en ese sentido, agregó: “Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania”.

Yésica Frías palacios