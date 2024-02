Yesica Frías contó lo que vivió con Exequiel Palacios: violencia y pérdida de embarazo

"Ellos (los padres de Palacios) querían que firme una separación de bienes. A mi Exequiel no me salvó el hambre, su profesión me dio lujos, pero también pagas por los lujos", continuó.

Y sentenció: "Firmé la separación de bienes, nos casamos y ahí se me vino la noche. Yo no quise tener más relación con los padres de él. Me termino separando cuando el padre de él en mayo me quiso pegar y Exequiel se puso en el medio, terminamos los dos llorando", recordó con mucha angustia Yesica Frías.

Y explicó que hasta perdieron un embarazo cuando ya estaban mal como pareja: "Terminé perdiendo un embarazo, estábamos mal, y detonamos. Había un Mundial por delante y yo no quería que él absorba todo".

"Después de Qatar sentí que se le subieron los humos de campeón y cambió. Me dijo: yo te amo pero quiero estar solo. Y él ya me venía engañando desde diciembre, todavía estoy esperando hace un año que me dé el divorcio", explicó. Y cerró entre lágrimas: "No lo odio, pero no pensé que como persona me iba a pagar así".

yesica frias