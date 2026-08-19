Explosiva carta de Chiqui Tapia contra quienes cuestionaron a la Selección tras la final del Mundial 2026
A un mes de la derrota ante España, el presidente de la AFA publicó un mensaje en el que cuestionó las acusaciones y las teorías que surgieron después del partido decisivo.
A un mes de la final del Mundial 2026, Claudio “Chiqui” Tapia volvió a referirse a la derrota de la Selección Argentina frente a España y lanzó un fuerte mensaje contra quienes cuestionaron el desempeño del equipo. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un extenso descargo en sus redes sociales, en el que apuntó contra quienes instalaron versiones y acusaciones sobre lo ocurrido en el partido decisivo.
La Scaloneta perdió 1-0 ante la Roja en el tiempo suplementario de la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva York. Después de aquel encuentro comenzaron a circular distintas teorías y versiones acerca del rendimiento del seleccionado argentino, algunas de las cuales incluso pusieron bajo sospecha a los futbolistas y plantearon que el equipo se había entregado.
El mandamás del fútbol argentino decidió responder un mes después y calificó aquella situación como una “campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado”. En su mensaje, el dirigente sostuvo que detrás de las acusaciones hubo una operación destinada a perjudicar la imagen del plantel que conduce Lionel Scaloni.
La durísima crítica de Chiqui Tapia
El presidente de la AFA cuestionó especialmente que, con el paso de las semanas, ninguno de los que difundieron esas versiones haya reconocido un error. “Lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: ‘Nos equivocamos’. Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo”, expresó Tapia.
El dirigente consideró que mientras los futbolistas intentaban conseguir el título dentro de la cancha, desde afuera se generaba una situación completamente diferente: “Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones”, sostuvo.
La publicación se produjo en un contexto en el que la Albiceleste continúa siendo uno de los principales focos del fútbol internacional. El equipo de Scaloni llegaba a la final como campeón vigente y terminó perdiendo frente a España después de un partido que se definió en el tiempo suplementario.
“No van a poder borrar lo que hicieron”
Tapia también exigió que quienes difundieron las acusaciones se hagan responsables de sus palabras y no intenten dejar atrás el episodio simplemente con el paso del tiempo. “No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada”, escribió el presidente de la AFA.
Y agregó: “Y aunque ahora quieran evitar los comentarios, los reclamos o los reproches de la gente por todas las mentiras que dijeron, no van a poder borrar lo que hicieron. Porque hay palabras que tienen consecuencias y acusaciones que dejan marcas”.
Uno de los fragmentos más contundentes de su mensaje estuvo relacionado con las acusaciones de traición contra los integrantes del seleccionado. “De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve”, afirmó Tapia.
El titular de AFA sostuvo además que quienes cuestionaron al plantel exigieron explicaciones sin contar con pruebas para respaldar sus dichos. “Pidieron explicaciones cuando no tenían una sola prueba. Señalaron a jugadores que estaban dejando la vida. Alimentaron una mentira y la instalaron como verdad. Ahora den ustedes las explicaciones. Porque la grandeza también está en reconocer una equivocación”, manifestó.
El respaldo del presidente de AFA al plantel de Scaloni
En el cierre de su publicación, defendió nuevamente a los jugadores, al cuerpo técnico y a todos los integrantes de la delegación argentina que participaron de la final. El dirigente aseguró que los protagonistas del encuentro saben perfectamente lo que hicieron durante aquella jornada y remarcó que no tienen motivos para dar explicaciones por su actuación.
“Mientras tanto, los jugadores, el cuerpo técnico y todos los colaboradores siguen con la frente en alto. Porque ellos saben lo que hicieron aquel día. Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie. Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar”, concluyó.
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