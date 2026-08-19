Explosiva carta de Chiqui Tapia contra quienes cuestionaron a la Selección tras la final del Mundial 2026

La publicación se produjo en un contexto en el que la Albiceleste continúa siendo uno de los principales focos del fútbol internacional. El equipo de Scaloni llegaba a la final como campeón vigente y terminó perdiendo frente a España después de un partido que se definió en el tiempo suplementario.

“No van a poder borrar lo que hicieron”

Tapia también exigió que quienes difundieron las acusaciones se hagan responsables de sus palabras y no intenten dejar atrás el episodio simplemente con el paso del tiempo. “No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada”, escribió el presidente de la AFA.

Y agregó: “Y aunque ahora quieran evitar los comentarios, los reclamos o los reproches de la gente por todas las mentiras que dijeron, no van a poder borrar lo que hicieron. Porque hay palabras que tienen consecuencias y acusaciones que dejan marcas”.

Uno de los fragmentos más contundentes de su mensaje estuvo relacionado con las acusaciones de traición contra los integrantes del seleccionado. “De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve”, afirmó Tapia.

El titular de AFA sostuvo además que quienes cuestionaron al plantel exigieron explicaciones sin contar con pruebas para respaldar sus dichos. “Pidieron explicaciones cuando no tenían una sola prueba. Señalaron a jugadores que estaban dejando la vida. Alimentaron una mentira y la instalaron como verdad. Ahora den ustedes las explicaciones. Porque la grandeza también está en reconocer una equivocación”, manifestó.

El respaldo del presidente de AFA al plantel de Scaloni

En el cierre de su publicación, defendió nuevamente a los jugadores, al cuerpo técnico y a todos los integrantes de la delegación argentina que participaron de la final. El dirigente aseguró que los protagonistas del encuentro saben perfectamente lo que hicieron durante aquella jornada y remarcó que no tienen motivos para dar explicaciones por su actuación.

“Mientras tanto, los jugadores, el cuerpo técnico y todos los colaboradores siguen con la frente en alto. Porque ellos saben lo que hicieron aquel día. Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie. Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar”, concluyó.