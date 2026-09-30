"Vamos de nuevo, Argentina": el emotivo video del Chiqui Tapia antes del amistoso frente a Bolivia

La Selección Argentina vuelve a salir a la cancha y el clima de expectativa se siente en cada rincón del país. En la antesala del encuentro de este miércoles a las 21 ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Claudio "Chiqui" Tapia encendió la pasión futbolera al publicar un video en sus redes sociales con un mensaje directo para los hinchas: "Vamos de nuevo, Argentina".