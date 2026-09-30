"Vamos de nuevo, Argentina": el emotivo video del Chiqui Tapia antes del amistoso frente a Bolivia
El presidente de la AFA palpitó la presentación en Córdoba que dará inicio a la fecha FIFA, con un guiño especial para Lionel Messi en la previa del encuentro en el Kempes.
La Selección Argentina vuelve a salir a la cancha y el clima de expectativa se siente en cada rincón del país. En la antesala del encuentro de este miércoles a las 21 ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Claudio "Chiqui" Tapia encendió la pasión futbolera al publicar un video en sus redes sociales con un mensaje directo para los hinchas: "Vamos de nuevo, Argentina".
La pieza audiovisual difundida por el presidente de la AFA apela directo al corazón del futbolero. Comienza con una recopilación de los mejores momentos de Lionel Messi vistiendo la camiseta albiceleste y una voz en off que suelta una frase bien cordobesa y cargada de simbolismo: "Antes del último baile, siempre hay cuarteto".
A partir de allí, el ritmo lo impone "Soy Argentino", el clásico de La Mona Jiménez, mientras repasa pasajes de la actuación del seleccionado en la Copa del Mundo 2026, donde el conjunto nacional alcanzó la gran final frente a España. La imagen busca dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en lo que viene para el equipo.
El emotivo video del Chiqui Tapia antes del amistoso de la Selección frente a Bolivia
IMPORTANTE: La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Bolivia
Argentina vs Bolivia, la fecha FIFA en Córdoba y la despedida de Lionel Messi
El choque frente al combinado boliviano marca el puntapié inicial de un camino intenso en este parate internacional. El equipo argentino disputará una seguidilla de tres compromisos diseñados para mantener el rodaje y reencontrarse con su gente en distintos puntos del territorio nacional.
Luego del cruce en tierras cordobesas, el plantel nacional volverá a tener acción el próximo 3 de octubre ante Burkina Faso. Sin embargo, todas las miradas están puestas en lo que sucederá apenas tres días después, cuando Argentina enfrente a Benín en un partido cargado de emotividad que marcará la despedida definitiva de Lionel Messi de la Selección Argentina. Por eso, cada minuto de esta fecha FIFA se vivirá como una verdadera fiesta del fútbol.
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