El posteo de la AFA que ilusiona sobre la continuidad de Lionel Scaloni: "Comenzaron las charlas..."

El detalle no pasó desapercibido en el ambiente futbolero. La decisión de hacer pública una instancia de negociación previa a cualquier firma —y acompañarla de una postal que refleja sintonía total— quebró la dinámica habitual de la comunicación oficial. Entre los comentarios y citas de los usuarios, el optimismo se volvió unánime: para la mayoría, la foto en medio de la gira no es otra cosa que el preámbulo de la confirmación que todo el país espera.