El posteo de la AFA que ilusiona sobre la continuidad de Lionel Scaloni: "Comenzaron las charlas..."
La Asociación de Fútbol Argentino compartió una imagen del titular de la entidad, Chiqui Tapia, junto al DT de la Selección Argentina y generó ilusión.
En vísperas de la serie de compromisos amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, la atención del mundo del fútbol argentino gira en torno a una incógnita central: la continuidad de Lionel Scaloni. Con su contrato actual fijado con fecha de vencimiento para diciembre, y luego de haber insinuado semanas atrás la posibilidad de cerrar su ciclo al concluir la máxima cita mundialista, el panorama dio un giro que encendió la esperanza de los hinchas.
Tras haber dejado correr el tiempo para reflexionar sobre su futuro, las señales de apertura por parte del DT de Pujato comenzaron a multiplicarse en los últimos días.
El punto más alto de este acercamiento se vivió este viernes por la noche, cuando las redes oficiales de la Selección Argentina sorprendieron a los fanáticos con una publicación atípica pero reveladora.
El posteo de la AFA que ilusiona sobre la continuidad de Lionel Scaloni
"Comenzaron las charlas entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste", anunció el mensaje institucional, ilustrado con una imagen de ambos dirigentes compartiendo una mesa distendida y sonrientes.
El detalle no pasó desapercibido en el ambiente futbolero. La decisión de hacer pública una instancia de negociación previa a cualquier firma —y acompañarla de una postal que refleja sintonía total— quebró la dinámica habitual de la comunicación oficial. Entre los comentarios y citas de los usuarios, el optimismo se volvió unánime: para la mayoría, la foto en medio de la gira no es otra cosa que el preámbulo de la confirmación que todo el país espera.
Cuándo juega la Selección Argentina su primer amistoso
El primer partido amistoso de la Selección Argentina de la próxima ventana FIFA será ante Bolivia:
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Fecha: Miércoles 30 de septiembre de 2026
Hora: 17:00 (hora de Argentina)
Sede: Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba
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