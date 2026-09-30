Sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul: ¿la nueva foto cábala del Chiqui Tapia antes de los partidos?

El cruce en tierras cordobesas a partir de las 21 no solo abre el parate internacional para el conjunto nacional, sino que marca el inicio de una nueva etapa en cuanto al liderazgo del grupo. El Cuti Romero asumirá el rol de capitán de la Selección Argentina durante estos compromisos preliminares y quedará consolidado como el referente principal en cancha de cara al futuro, escoltado por Emiliano "Dibu" Martínez y Lautaro Martínez como alternativas para llevar el brazalete cuando el defensor del Atlético de Madrid no esté presente.