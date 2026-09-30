Sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul: ¿la nueva foto cábala del Chiqui Tapia antes de los partidos?
En la previa del cruce ante Bolivia en el Kempes, el presidente de la AFA mantuvo su clásica costumbre junto a cuatro referentes del plantel y dejó un mensaje en redes.
Las costumbres en la Selección Argentina no se negocian. En las horas previas al primer compromiso de la fecha FIFA frente a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Claudio "Chiqui" Tapia volvió a cumplir con una tradición infaltable en su gestión: la habitual foto cabalera en la intimidad de la concentración. Sin embargo, la postal de esta ocasión llamó la atención por ausencias de peso.
Ante la falta de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes se sumarán al grupo durante el fin de semana para participar únicamente del encuentro ante Benín —marcado como la despedida oficial de Leo de la Albiceleste—, el mandatario de la AFA debió renovar la mesa de los mates.
En esta oportunidad, los protagonistas de la imagen fueron Julián Álvarez, Cristian "Cuti" Romero, Enzo Fernández y Lisandro Martínez, pilares del equipo y piezas fundamentales en el recambio del seleccionado. "Y la banda sigue", fue la frase elegida por Tapia para acompañar la publicación.
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El cruce en tierras cordobesas a partir de las 21 no solo abre el parate internacional para el conjunto nacional, sino que marca el inicio de una nueva etapa en cuanto al liderazgo del grupo. El Cuti Romero asumirá el rol de capitán de la Selección Argentina durante estos compromisos preliminares y quedará consolidado como el referente principal en cancha de cara al futuro, escoltado por Emiliano "Dibu" Martínez y Lautaro Martínez como alternativas para llevar el brazalete cuando el defensor del Atlético de Madrid no esté presente.
Tras el caluroso recibimiento que la multitud le brindó al plantel al arribar a Córdoba, el equipo busca arrancar la seguidilla de tres partidos con un triunfo antes de regresar a Buenos Aires para cerrar la gira en el Estadio Monumental.
Los próximos compromisos de la Selección Argentina
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Argentina vs. Bolivia: Miércoles a las 21:00 (Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba)
Argentina vs. Burkina Faso: Sábado 3 de octubre a las 21:00 (Estadio Monumental)
Argentina vs. Benín (Despedida de Lionel Messi): Martes 6 de octubre a las 20:00 (Estadio Monumental)
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