Consultora comparó el poder de compra de salarios de Buenos Aires con el de Montevideo y Santiago: resultados
Un informe comparó salarios, alquileres y el costo de vida entre Buenos Aires, Montevideo y Santiago. Los datos exponen la crítica realidad económica argentina.
Una de las consultoras de talento a nivel global realizó un relevamiento para comparar los salarios en tres de las capitales más importantes de Sudamérica. El informe de Randstad arrojó datos alarmantes para la realidad laboral local, ubicando a la Argentina en una franca y marcada desventaja frente a las grandes capitales vecinas.
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Los salarios medios y el peso de los alquileres
El estudio económico analizó la mediana de la remuneración bruta del sector privado. Según los datos oficiales, en Argentina ese ingreso medio se ubica en $1.600.829, mientras que los cálculos propios de la consultora estiman el sueldo medio uruguayo en $34.600 y el chileno en $1.333.905.
El primer factor crítico comparado en el informe, por el enorme peso relativo que tiene para los trabajadores, es el acceso a la vivienda. El alquiler de un departamento de dos ambientes en una zona media de Buenos Aires promedia los $860.000. Esta cifra devora el 54% del salario bruto promedio del sector formal argentino. Si bien en Montevideo este indicador es levemente peor, alcanzando un 59%, la situación es muy distinta en Santiago de Chile, donde el alquiler representa tan solo el 49% del sueldo medio del país trasandino.
Precios y consumo: la tecnología y los servicios por las nubes
La brecha económica entre los tres países se agranda drásticamente al analizar el acceso a los bienes de consumo y a los servicios básicos:
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Tecnología: Una notebook de primera marca se consigue en Argentina por unos $1.800.000, lo que significa gastar el 111% de un salario medio. En marcado contraste, la misma computadora cuesta el 80% del sueldo en Uruguay y apenas el 49% en Chile.
Conectividad: El abono mensual de internet parte de los $40.000 en nuestro país, consumiendo el 2,50% del ingreso promedio. Este servicio es considerablemente más accesible para el bolsillo en Chile (0,75%) y en Uruguay (2,38%).
Canasta básica: Utilizando el clásico “Índice Big Mac” de The Economist, un combo completo cuesta alrededor de $15.800 en Buenos Aires, equivalente al 0,99% del sueldo medio.
Combustibles: El litro de nafta súper en la Argentina ronda los $2.058 (0,13% del salario), cifras muy similares al impacto que sufre el bolsillo chileno (0,12%), pero muy por debajo del fuerte peso que tiene en Uruguay, donde alcanza el 0,26% del ingreso bruto mensual.
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