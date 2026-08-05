Consultora comparó el poder de compra de salarios de Buenos Aires con el de Montevideo y Santiago: resultados

El primer factor crítico comparado en el informe, por el enorme peso relativo que tiene para los trabajadores, es el acceso a la vivienda. El alquiler de un departamento de dos ambientes en una zona media de Buenos Aires promedia los $860.000. Esta cifra devora el 54% del salario bruto promedio del sector formal argentino. Si bien en Montevideo este indicador es levemente peor, alcanzando un 59%, la situación es muy distinta en Santiago de Chile, donde el alquiler representa tan solo el 49% del sueldo medio del país trasandino.