Fabbiani redobló la apuesta contra Gago: "No me voy a dejar faltar el respeto"

Y agregó con firmeza: "Pero me sentí tocado. Cuando se meten con mi trabajo, me salta todavía el jugador. Lo tengo que mejorar porque ya no soy más jugador, pero hay cosas que no me gustan", sostuvo.

El Ogro #Fabbiani apuntó contra #Gago por las declaraciones posteriores a la derrota del Xeneize ante #Newell's. pic.twitter.com/mdEwIOn4hR — TyC Sports (@TyCSports) April 4, 2025

Gago, en su análisis post derrota, había resaltado que el planteo de Newell's dificultó el juego del Xeneize: "Ellos tenían línea de cinco atrás, más los dos o tres internos que bajaban. A un rival posicionado bajo es difícil entrarle rápido porque hay mucha gente".

Estas palabras no le cayeron bien a Fabbiani, quien consideró que fueron más allá de un simple análisis táctico. "No fue solo una frase, fueron varias. Nosotros fuimos superiores y hasta pudimos golear, pero cuando se meten con mis jugadores y con mi trabajo, no me gusta", sentenció.

Además, el exdelantero de River se diferenció de Gago en cuanto al reconocimiento al rival. "Yo felicité a Kimberley por su planteo en la Copa Argentina. No me cuesta reconocer cuando el otro hace las cosas bien. Pero cuando hay chicanas, no me gusta. Si un rival juega mejor que el otro, hay que decirlo y listo", afirmó.

Por último, descartó la posibilidad de un acercamiento con Gago. "No hablé ni me interesa hablar con él. Ganamos y sirvió para seguir mejorando. El grupo lo necesitaba y hay que seguir creciendo", concluyó con contundencia.