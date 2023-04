Fabián Doman en Argenzuela por Radio 10: "No soy un títere del PRO"

Y aclaró: "Yo no puedo ser el títere de nadie, la realidad es que no lo seria. Había gente de la comisión encargada de conseguir los recursos y no están, no se consiguieron. Lo menciono y le agradezco a Ritondo porque con él tengo una relación de amistad, el vio como yo estaba".

El descargo de Fabián Doman en Argenzuela por Radio 10 con Jorge Rial

El conductor de televisión sostuvo que "le preocupaba mucho" no poder pagar los sueldos a los empleados del club en medio de una feroz crisis económica que afronta el club de Avellaneda, que le impide su normal desarrollo.

"El fútbol tiene esa cosa que pareciera que si no sabes del tema no podes formar parte de una comisión directiva y no es así, te puede ir mal también sabiendo. Yo tengo la conciencia muy limpia, tomo decisiones y digo la verdad, al menos la mía, puedo estar equivocado, pero siempre me maneje así, no me escondo", señaló.

Por último, el renunciante mandatario del Rojo dejó un atisbo de ilusión y dijo que "lo mejor que me puede pasar es que lleguen inversiones al club para ayudarlo".