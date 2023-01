Fabián Doman: "La duda es si quieren cobrar o dañar a Independiente"

doman moyano independiente.jpg

Mientras tanto, América de México elevó a la FIFA una inhibición a Independiente, con quita de puntos y descenso incluida, por una deuda de seis millones de dólares por los pases de Silvio Romero y el paraguayo Cecilio Domínguez.

"No sabemos si América de México busca cobrar o lastimar a Independiente, porque le ofrecimos cuatro planes de pago y no aceptó ninguno. No soportan que Independiente genere buenas noticias. A los abogados del club les suena exótico el pedido de América", dijo Doman al respecto.

Por otra parte, Doman dijo que hay "una posibilidad" de que el estadio sume un sponsor en el nombre "Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini" para tener otro ingreso económico.

El titular de Independiente también cerró la puerta al regreso del mediocampista Federico Mancuello: "El Puebla de México lo declaró intransferible. Él iba a hacer un esfuerzo económico muy grande para venir".