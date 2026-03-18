El descargo de Rocío Marengo tras la acusación de que dejó sin programa a Fabián Doman: qué dijo
Según aseguraron, Doman estaría enfurecido con la panelista, quien ahora tendrá un programa propio en su lugar. Los detalles del descargo de Marengo.
La grilla televisiva de El Nueve se ha convertido en el escenario de un conflicto que mezcla desconcierto, acusaciones de traición y movimientos de último momento. Lo que parecía ser un regreso asegurado para Fabián Doman terminó transformándose en un escándalo mediático de proporciones. El periodista, quien ya tenía todo coordinado para desembarcar en la señal, se encontró con una realidad amarga: el levantamiento de su futuro ciclo antes de que siquiera pudiera salir al aire.
La situación alcanzó niveles críticos de tensión cuando trascendió que el comunicador se anotició de la cancelación de su programa a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Este detalle no es menor, considerando que apenas el viernes pasado se habían realizado las fotografías promocionales para el lanzamiento. Según la información difundida en el programa SQP, el sentimiento de Doman es de una profunda decepción hacia quienes consideraba sus aliados en la industria.
Durante la emisión de dicho ciclo, se revelaron mensajes que exponen el estado de ánimo del conductor. Según las versiones que circulan, el periodista sospecha de una animosidad deliberada detrás de esta decisión corporativa. “Siente que hay una mano negra. Se siente cag…por (Martín) Kweller”, se dio a conocer respecto a su vínculo con el productor de Kuarzo, la firma encargada del proyecto. La herida parece ser principalmente afectiva, ya que tras las reuniones mantenidas y el posterior desenlace, Doman habría manifestado: “Yo pensé que Kweller era mi amigo”.
Mientras el periodista procesa lo que considera una deslealtad, el canal ya ha reconfigurado su horario vespertino de una manera que pocos esperaban. El espacio que originalmente iba a ocupar Fabián será absorbido por Rocío Marengo. La modelo y conductora, que inicialmente iba a contar con una hora de aire, ahora verá duplicado su tiempo en pantalla, cubriendo la franja que va desde las 17:00 hasta las 19:00 horas.
Ante el crecimiento de los rumores que la señalaban como la responsable de haber desplazado a su colega, Marengo decidió romper el silencio con su característico sentido del humor, aunque sin evadir la seriedad del contexto. Al ser consultada sobre si estaba al tanto de la situación de Doman, bromeó inicialmente: “¿No te enteraste? Compré El Nueve. No, no estoy al tanto de lo de Doman, lo que sí sé es que arranco el 25 de marzo, que es mi cumple, así que es un megaregalo que me hace Kuarzo y Canal 9”.
Más allá de las bromas, Rocío admitió que la noticia de los cambios estructurales llegó a sus oídos recientemente, aunque evitó entrar en detalles escabrosos por respeto a la situación. “Me enteré esta semana, pero no puedo decir nada”, confesó con prudencia. A pesar de sus declaraciones, en el ámbito de la farándula se sostiene que la decisión de cancelar el ciclo de Doman ya era un hecho desde la semana pasada, a pesar de que al protagonista se lo notificaron formalmente hace apenas unas horas. Este desencuentro en los tiempos de comunicación oficial solo sirve para alimentar un escándalo que, lejos de cerrarse, parece estar sumando nuevos y polémicos capítulos.
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