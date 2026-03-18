El descargo de Rocío Marengo tras la acusación de que dejó sin programa a Fabián Doman: qué dijo

Ante el crecimiento de los rumores que la señalaban como la responsable de haber desplazado a su colega, Marengo decidió romper el silencio con su característico sentido del humor, aunque sin evadir la seriedad del contexto. Al ser consultada sobre si estaba al tanto de la situación de Doman, bromeó inicialmente: “¿No te enteraste? Compré El Nueve. No, no estoy al tanto de lo de Doman, lo que sí sé es que arranco el 25 de marzo, que es mi cumple, así que es un megaregalo que me hace Kuarzo y Canal 9”.