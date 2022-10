Fabián Doman presidente de Independiente: "Este triunfo pone la vara alta"

Según los informes que recibió de parte de sus laderos y hombres de confianza con acceso a la Junta Electoral del ‘Rojo’, en la sede de la avenida Mitre al 400, la fórmula Doman-Néstor Grindetti (vicepresidente primero)-Juan Marconi (vicepresidente segundo) cosechaba la adhesión del 73 por ciento de los electores “con el 75 por ciento de los votos escrutados”.

En principio, las primeras estimaciones de una votación que se extendió una hora más de lo previsto (hasta las 19), en virtud de la inusual expectativa despertada, daban que el otrora conductor del programa ‘Intratables’ se imponía por más del 45 por ciento de diferencia sobre el segundo postulante más votado.

Así, Claudio Rudecindo (58 años), martillero público y candidato a presidente por el núcleo ‘Gente de Independiente’, recibía el apoyo del 14,4 por ciento.

Mientras que el economista Javier Mazza (56), el representante del oficialismo, quedaba tercero en las preferencias, con un 12,7 por ciento. Allegados al club ‘rojo’ le confiaron a Télam que “más de 17 mil socios alcanzaron a votar, mientras casi 1.200 no pudieron hacerlo, porque las puertas de la sede se cerraron a las 18.50, aproximadamente”, dijo un portavoz.

“El oficialismo hizo todo lo posible para que el socio de la institución no vote. Desde no querer ensanchar el horario y elegir una fecha en la que el equipo no jugaba de local en Avellaneda”, insistió Doman, quien estuvo acompañado no sólo por sus compañeros de fórmula sino también por el diputado Cristian Ritondo, uno de los referentes de Propuesta Republica (PRO) en la provincia de Buenos Aires.

El candidato de ‘Unidad Independiente’ contó que “pasadas las 21.00” no había recibido aún ninguna comunicación de parte del actual titular Rojo, Hugo Moyano, respecto de si el triunfo se había concretado o no.

“Muy curioso es que me haya llamado primero Víctor Blanco, presidente de Racing, antes que el propio Moyano para felicitarnos”, ironizó el periodista.

Doman reveló que el martes 11, en principio, sería la fecha prefijada para el traspaso de mando de autoridades. “Iremos mañana temprano a la sede con el Secretario (electo) Daniel Seoane para interiorizarnos de la situación. Pero no debería pasar de ese día”, indicó.

Por último, resaltó que el socio de Independiente expresó en las urnas “la bronca que le produjo la gestión de (Hugo) Moyano durante todo este tiempo”.

“Por eso vino masivamente a votar, el asociado sintió la necesidad de votarnos como alternativa. Y eso nos compromete a trabajar desde mañana para intentar levantar al club”, apuntó.

El club de Avellaneda, con un pasivo de más de 4.500 millones de pesos, según lo aprobado por la Memoria y Balance del ejercicio 2020-2021, debe resolver en lo inmediato tres deudas que mantiene con exjugadores de la institución: Gastón Silva, Pablo Hernández y Gonzalo Verón (este último trabó un embargo de 4,8 millones de dólares por sueldos impagos).

Embed ️ RESULTADOS DEFINITIVOS



1️⃣ Unidad Independiente 72% (11.492 votos)

2️⃣ Gente de Independiente 15% (2.330 votos)

3️⃣ Agrupación Independiente 13% (2.066 votos)



Fabián Doman es el nuevo presidente de #Independiente.#TodoRojo pic.twitter.com/mYHKvX1fat — C. A. Independiente (@Independiente) October 3, 2022