Reunión Doman-Falcioni: los detalles del encuentro

Doman explicó el día previo a su visita al predio que su idea es que Falcioni se "mantenga en el cargo" hasta la finalización de la Liga Profesional de Fútbol. A partir de entonces, se reunirán otra vez para definir los pasos a seguir.

Durante la campaña, el nuevo presidente expresó que el estilo de Falcioni "no es del gusto del hincha" y en las últimas horas surgió el nombre de Ricardo Gareca, ex seleccionador de Perú y que se retiró como futbolista en Independiente, para reemplazar a su amigo y ex compañero en América de Cali, en la época de ambos como futbolistas.

El nuevo titular de Independiente, acompañado del vicepresidente segundo, Juan Marconi, también visitó al plantel

La primera reunión de la nueva Comisión Directiva será este miércoles donde se presentarán los objetivos para la gestión. El proyecto incluye la creación de una Subcomisión del Fútbol, la designación de un director deportivo (Pablo Cavallero), un manager institucional y un director para las divisiones juveniles.