Fabián Doman tras su renuncia a Independiente: "Ni sé cómo duré seis meses"

"Entiendo la bronca de la gente. Lo único que puedo hacer es pedirles disculpas a los hinchas, tienen razón en enojarse", comenzó diciendo Doman.

Luego, habló de los problemas que tiene el club y cómo afectó a su mandato. "Mirá, ni sé cómo llegué a los seis meses. Como dije en el comunicado, hice de todo, lo que estaba a mi alcance. Pero cuando internamente me refería a los problemas económicos, todos respondían con un tema futbolístico. Yo hice autocrítica, lo dejé en claro en el comunicado, pero no le tengo temor a lo deportivo porque se va a salir adelante", explicó.

Fabián Doman - Independiente

Además, dijo que la determinación la tomó luego de una reunión del lunes, cuando se dio cuenta de que tanta interna era imposible de manejar. "Todos hablan demasiado, es difícil poner orden, al menos yo no logré hacerlo".

"No daba para más, eso era demasiado complicado alinear a la Comisión Directiva. Mirá, se iban instalando temas que no eran ciertos, como que Repetto iba a venir antes del clásico y el propio técnico había dicho que no podía", expresó.

Y, cerró: "Yo soy fanático de Independiente y también se sufre por esta situación. Lo que me equivoqué, me equivoqué, pero estos viene de años".