Sebastián Villa rompió el silencio sobre River y su vuelta a Boca: "Nunca hubo..."
El delantero colombiano dio detalles de la novela del mercado de pases, desmintió el llamado del Millonario y aclaró cómo quedó su situación con la dirigencia del Xeneize.
Luego de su esperado reencuentro con el gol y tras las disculpas públicas dedicadas al hincha Xeneize, Sebastián Villa rompió el silencio y habló a fondo sobre todo lo sucedido en los últimos meses. El atacante de 30 años se refirió por primera vez a los rumores que lo vincularon con River y no dudó en desmentir categóricamente las versiones que señalaban una posible llegada a Núñez.
"Que River, que un llamado, que lo otro... Mi entorno, mi familia, mi gente cercana: todos sabían que no había chances de ir a River. Fue por tirar y se dejó correr. La idea siempre fue volver a Boca", aseguró de forma contundente en una entrevista con la revista Desde La Boca.
A su vez, el delantero confesó que contó con propuestas tentadoras del exterior desde Brasil y Arabia Saudita, pero priorizó ponerse nuevamente la camiseta azul y oro por el cariño que le tiene a la institución.
Sebastián Villa, su frustrado pase a River y la verdad del conflicto con Boca
El colombiano también aprovechó la oportunidad para dejar en claro cómo se dio su salida en 2023 y la posterior relación contractual con la dirigencia, buscando despejar los rumores sobre un reclamo financiero durante el litigio judicial. "Muchas cosas que se hablan no son ciertas. A Boca nunca le pedí dinero, como dicen, nunca reclamé nada porque yo siempre he querido al club", remarcó para dar por finalizada la controversia.
Cabe recordar que la desvinculación previa del futbolista se produjo a mediados de 2023, tras ser condenado a dos años y medio de prisión en suspenso por amenazas coactivas y lesiones leves contra su expareja. Al no ser considerado para integrar el plantel profesional, el extremo se declaró libre e inició un recorrido por el exterior que incluyó un breve paso por el fútbol español y una experiencia en el Beroe de Bulgaria.
Si bien la institución de la Ribera acudió en su momento a la FIFA para solicitar un resarcimiento económico y sanciones deportivas, el ente rector se declaró incompetente. Con el conflicto legal completamente superado y el respaldo explícito de Juan Román Riquelme, el atacante volvió a ganarse un lugar en el equipo y busca dejar los problemas del pasado atrás a fuerza de buenas actuaciones.
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