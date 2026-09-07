Sebastián Villa rompió el silencio sobre River y su vuelta a Boca: "Nunca hubo..."

Cabe recordar que la desvinculación previa del futbolista se produjo a mediados de 2023, tras ser condenado a dos años y medio de prisión en suspenso por amenazas coactivas y lesiones leves contra su expareja. Al no ser considerado para integrar el plantel profesional, el extremo se declaró libre e inició un recorrido por el exterior que incluyó un breve paso por el fútbol español y una experiencia en el Beroe de Bulgaria.