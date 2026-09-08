Ozuna sorprendió al elegir entre Boca o River y no dudó: "Les mando un saludo a los hinchas"

Cuando llegó el momento de responder qué equipo argentino prefería, el cantante se inclinó por la institución de la Ribera y dejó en claro que la identificación tenía que ver principalmente con la estética de la camiseta y sus colores. La escena se transformó rápidamente en uno de los momentos más comentados de las redes sociales.

En un contexto distendido, el puertorriqueño respondió sobre una cuestión que suele generar una fuerte rivalidad en Argentina y terminó tomando partido por uno de los dos clubes más populares del país.