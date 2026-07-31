River suma a Tobías Andrada y Chacho Coudet ya tiene a su séptimo refuerzo

Su posición habitual es la de mediocampista interno, especialmente ubicado como un número 8, aunque cuenta con la capacidad para desplazarse hacia los costados y participar con mayor frecuencia en las acciones ofensivas. Es un futbolista que se caracteriza por el despliegue, el manejo de la pelota y la posibilidad de recibir entre líneas para conectar el mediocampo con los atacantes.

Uno de los aspectos que deberá mejorar durante su etapa en River será su capacidad para llegar al gol. Hasta el momento convirtió tres tantos en Primera División, una cifra que refleja que todavía tiene margen para crecer en esa faceta. Su llegada, sin embargo, está pensada principalmente para ofrecer alternativas y variantes en una zona que necesitaba mayor profundidad.

El joven volante se convertirá, de esta manera, en el séptimo refuerzo durante este mercado. Su llegada se suma a las incorporaciones de Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Ángel Correa, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, nombres con los que la dirigencia busca renovar y fortalecer el plantel.