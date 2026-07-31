River suma a Tobías Andrada y Chacho Coudet ya tiene a su séptimo refuerzo
El mediocampista de 19 años pasó por la revisión médica y se prepara para firmar su contrato con el Millonario, que acordó su incorporación desde Vélez.
River avanza con uno de sus movimientos más importantes del actual mercado de pases y Tobías Andrada está cada vez más cerca de convertirse oficialmente en jugador del Millonario. El mediocampista de 19 años llegó durante la mañana de este viernes a un centro médico de Belgrano para realizarse los estudios correspondientes y, si no surge ningún inconveniente, completará durante la jornada los trámites necesarios para firmar su contrato con la institución de Núñez.
La incorporación de Andrada se produce en un momento especialmente complejo para el equipo dirigido por Eduardo Coudet: acumula cuatro derrotas consecutivas y atraviesa una etapa de fuerte cuestionamiento debido a los resultados y al rendimiento mostrado en los últimos encuentros. En ese escenario, la dirigencia decidió avanzar con una de las operaciones que venía negociando desde hace varias semanas y sumar a un joven con proyección para fortalecer la mitad de la cancha.
El futbolista surgido de Vélez se presentó temprano en el centro médico ubicado en Belgrano para cumplir con la revisión de rigor. Una vez completados los estudios, el siguiente paso será trasladarse a las oficinas del Monumental para poner la firma en el vínculo que lo unirá con la institución, en principio, durante las próximas cuatro temporadas. El contrato tendría vigencia hasta junio de 2030.
River le compró a Vélez a Tobías Andrada en una operación millonaria
La negociación atravesó diferentes momentos y estuvo acompañada por versiones sobre las cifras definitivas. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la Banda Roja habría acordado desembolsar 7,5 millones de dólares por el 80 por ciento de los derechos económicos del jugador. Todavía resta que la institución oficialice las condiciones finales de la transferencia.
Andrada llega después de haber tenido una participación importante en Vélez. A pesar de su juventud, ya disputó 36 partidos con la camiseta del Fortín y consiguió destacarse también en el último Mundial Sub-20. Su polifuncionalidad fue uno de los aspectos que convencieron al Millonario para avanzar por su contratación.
Su posición habitual es la de mediocampista interno, especialmente ubicado como un número 8, aunque cuenta con la capacidad para desplazarse hacia los costados y participar con mayor frecuencia en las acciones ofensivas. Es un futbolista que se caracteriza por el despliegue, el manejo de la pelota y la posibilidad de recibir entre líneas para conectar el mediocampo con los atacantes.
Uno de los aspectos que deberá mejorar durante su etapa en River será su capacidad para llegar al gol. Hasta el momento convirtió tres tantos en Primera División, una cifra que refleja que todavía tiene margen para crecer en esa faceta. Su llegada, sin embargo, está pensada principalmente para ofrecer alternativas y variantes en una zona que necesitaba mayor profundidad.
El joven volante se convertirá, de esta manera, en el séptimo refuerzo durante este mercado. Su llegada se suma a las incorporaciones de Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Ángel Correa, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, nombres con los que la dirigencia busca renovar y fortalecer el plantel.
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