Fase de grupos del Mundial 2026: cómo quedaron repartidos Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay y Ecuador
Con el cuadro inicial ya organizado para la edición que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá, vale la pena repasar qué rivales les tocaron a los otros equipos sudamericanos.
El armado definitivo de la próxima Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, dejó establecido cómo se ordenarán las selecciones en la etapa inaugural. Mientras la atención pública sigue de cerca el recorrido de la Selección Argentina en el grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, la región sudamericana también quedó frente a compromisos que no darán respiro.
En el caso de Brasil, el seleccionado que encabeza Carlo Ancelotti fue derivado al grupo C, donde se cruzará con Marruecos, Escocia y Haití. La potencia africana, semifinalista en Qatar 2022, aparece como la prueba más exigente dentro de una zona que no ofrece margen para distracciones.
A Paraguay, bajo la conducción de Gustavo Alfaro, le tocó insertarse en el grupo D, compartido con el anfitrión Estados Unidos, Australia y el equipo que llegue desde el repechaje europeo. Todo indica que será un grupo peleado, sin un favorito marcado y con partidos de trámite ajustado.
Ecuador, orientado por Sebastián Beccacece, también enfrentará un estreno complejo: formará parte del grupo E junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil, un cuadro que obliga a sostener un nivel alto desde el primer encuentro para evitar sorpresas desagradables.
La situación de Uruguay tampoco parece sencilla. Con Marcelo Bielsa en medio de críticas y un contexto interno enrarecido, la Celeste quedó en el grupo H, acompañada por España, Arabia Saudita y Cabo Verde, adversarios que conforman un desafío mayor.
El repaso se completa con Colombia, subcampeona de la última Copa América, que disputará su primera fase frente a Portugal, Uzbekistán y un tercer oponente que se definirá en el repechaje intercontinental de la FIFA, cerrando así un cuadro inicial de alta intensidad para los representantes sudamericanos.
