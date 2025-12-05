Fase de grupos del Mundial 2026: cómo quedaron repartidos Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay y Ecuador

El armado definitivo de la próxima Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, dejó establecido cómo se ordenarán las selecciones en la etapa inaugural. Mientras la atención pública sigue de cerca el recorrido de la Selección Argentina en el grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, la región sudamericana también quedó frente a compromisos que no darán respiro.