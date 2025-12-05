Historial corto pero positivo: cómo le fue a la Selección Argentina las veces que jugó ante Argelia y Austria

El recorrido histórico de la Selección argentina frente a Argelia y Austria es casi anecdótico, pero deja un saldo favorable. Solo se registran tres encuentros previos entre ambos rivales, todos amistosos, con dos victorias y un empate para la Albiceleste. Los cruces oficiales, incluidas las Copas del Mundo, aún no se dieron, por lo que el Mundial de 2026 será la primera vez que se enfrenten de manera competitiva.