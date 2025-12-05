Lionel Scaloni bromeó tras lucir guantes blancos en el sorteo del Mundial 2026: "No había de..."
El DT hizo su ingreso a la gala del sorteo de cara a la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México y los guantes no pasaron inadvertidos.
Lionel Scaloni brilló en la ceremonia del sorteo para el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Pero un detalle en su atuendo no paso para nada inadvertido: el entrenador argentino ingresó con guantes puestos en sus manos, las mismas que cargaron la Copa del Mundo.
Cuando le consultaron por los guantes blancos, el DT de la albiceleste no dudó en bromear: "Y... era el color que había", dijo, provocando la risa de los periodistas presentes. Luego, advirtió que estaba obligado a usarlos: "No me dejaban tocarla sin los guantes, la verdad, por protocolo. Bueno, algo incómodo, pero era lo que tocaba", cerró.
Qué dijo Scaloni tras conocerse los rivales de la Argentina en fase de grupos
Lionel Scaloni mantuvo un diálogo con la periodista Sofi Martínez y dio sus sensaciones sobre los rivales que le tocaron a la Selección Argentina en el Grupo J: Austria, Argelia y Jordania.
"Bueno, lo de siempre, como dijimos en el 2022 y decimos ahora, no hay rival fácil, hay que jugar los partidos y todavía no sabemos, bueno, no me dijeron los posibles cruces si llegamos a pasar, pero en cualquier caso hay que jugar los partidos y no damos nada por descontado", comenzó diciendo, cauteloso.
Con respecto a cada rival de manera puntual, el entrenador indicó: "Bueno, primero Argelia, a su entrenador lo conozco, fue un entrenador mío, estuve ahora con él, justo antes del sorteo que Vladimir Pletkovich, que me dirigió en la Lazio y es un gran entrenador, es una buena selección, que creo que tiene grandes jugadores, tiene un semillero muy grande, que nutre también a Francia y a otros países".
Y añadió: "Austria que hubo una gran eliminatoria y es un rival difícil también... entre comillas, el más desconocido es Jordania, pero no damos nada por descontado, si llegó ahí por algo será y bueno, repito, los partidos hay que jugarlos, no hay que hacer nada antes de tiempo y a priori es un grupo que nosotros tenemos que dar el máximo y poder intentar pasar de ronda, que es lo que vamos a intentar".
"Y después el cruce, vos recién decías, no tengo muchas novedades, pero por lo que nosotros tenemos, el cruce del grupo J iría contra el grupo H, que es el de España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, se empieza, se mira de reojo un poco ese grupo, sobre todo porque en los papeles Argentina y España no se podían cruzar hasta la final por ser primero y segundo del ranking, sin embargo, si uno sale segundo y otro primero se pueden cruzar", anticipó.
También, manifestó: "Si es ese grupo está Uruguay también y es un grupo difícil, cruce difícil si es así, pero primero hay que pasar y después ya se verá".
Así ingresaba Scaloni al sorteo con la Copa del Mundo en sus manos
