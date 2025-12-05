Lionel Scaloni bromeó tras lucir guantes blancos en el sorteo del Mundial 2026: "No había de..."

Y añadió: "Austria que hubo una gran eliminatoria y es un rival difícil también... entre comillas, el más desconocido es Jordania, pero no damos nada por descontado, si llegó ahí por algo será y bueno, repito, los partidos hay que jugarlos, no hay que hacer nada antes de tiempo y a priori es un grupo que nosotros tenemos que dar el máximo y poder intentar pasar de ronda, que es lo que vamos a intentar".

"Y después el cruce, vos recién decías, no tengo muchas novedades, pero por lo que nosotros tenemos, el cruce del grupo J iría contra el grupo H, que es el de España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, se empieza, se mira de reojo un poco ese grupo, sobre todo porque en los papeles Argentina y España no se podían cruzar hasta la final por ser primero y segundo del ranking, sin embargo, si uno sale segundo y otro primero se pueden cruzar", anticipó.

También, manifestó: "Si es ese grupo está Uruguay también y es un grupo difícil, cruce difícil si es así, pero primero hay que pasar y después ya se verá".

