Faustino Oro arrasó en el ajedrez online y se volvió viral por su relato lleno de humor

En la ronda decisiva, Oro se enfrentó al vietnamita Ngoc Truong Son Nguyen y logró imponerse con autoridad, cerrando una actuación que lo dejó en lo más alto de la clasificación. Este certamen, que se disputa semanalmente y acumula puntos a lo largo del año, representa una plataforma clave para clasificar al campeonato mundial de la especialidad, lo que le agrega aún más valor a cada victoria.