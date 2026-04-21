Faustino Oro arrasó en el ajedrez online y se volvió viral por su relato lleno de humor
El joven prodigio argentino ganó el Freestyle Friday y sorprendió a todos con una transmisión tan brillante como divertida.
El nombre de Faustino Oro volvió a destacarse en el mundo del ajedrez, pero esta vez no solo por su talento frente al tablero. El joven argentino de apenas 12 años se quedó con el primer puesto en el torneo Freestyle Friday y generó una verdadera revolución en redes sociales gracias a su particular forma de relatar la partida en vivo.
En la ronda decisiva, Oro se enfrentó al vietnamita Ngoc Truong Son Nguyen y logró imponerse con autoridad, cerrando una actuación que lo dejó en lo más alto de la clasificación. Este certamen, que se disputa semanalmente y acumula puntos a lo largo del año, representa una plataforma clave para clasificar al campeonato mundial de la especialidad, lo que le agrega aún más valor a cada victoria.
Sin embargo, lo que terminó captando la atención del público no fue únicamente el resultado deportivo. Durante más de dos horas y media, el joven transmitió en directo sus partidas, explicando decisiones, analizando variantes y compartiendo su pensamiento en tiempo real. En ese contexto, sorprendió a todos por adoptar un marcado acento español, algo que no pasó desapercibido entre sus seguidores.
Las redes sociales rápidamente se hicieron eco de su estilo. Frases como “Locura, desastre” se convirtieron en tendencia, generando una mezcla de ternura y admiración por la naturalidad con la que se desenvolvió frente a la cámara. Muchos usuarios incluso señalaron que su tono recordaba al de creadores de contenido populares, lo que sumó un componente humorístico a la transmisión.
El cierre tampoco se quedó atrás. Tras confirmar su victoria, Oro celebró cantando “We Are The Champions”, un gesto espontáneo que terminó de consolidar el momento viral. Luego, fiel a su estilo cercano, se despidió del público con un mensaje directo: “Muchas gracias gente por haber seguido el directo, nos vemos en el próximo video”.
Más allá de lo anecdótico, su rendimiento en el torneo confirma un crecimiento sostenido. La dinámica del Freestyle Friday exige no solo habilidad, sino también regularidad y capacidad para competir bajo presión, factores que el joven parece manejar con sorprendente madurez. A su corta edad, Fausti no solo se posiciona como una de las grandes promesas del ajedrez mundial, sino también como un fenómeno comunicacional.
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