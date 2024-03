El polémico tema que no quiso tocar Federico Beligoy: "Hay cosas que no decís al aire"

El Director Nacional del Arbitraje tuvo un entretenido mano a mano con el periodista Daniel Retamozo con quién se cruzó al hablar sobre Pablo Dóvalo y lo que sucedió entre Independiente y Barracas Central, encuentro que terminó con polémica: “Si vos a (Pablo) Dóvalo lo sacás de Barracas, ¿no lo cuidas?”, consultó el periodista, en referencia a todas las suspicacias que hay con este colegiado dirigiendo al Guapo. “Ese tema se habla puertas para adentro, no públicamente“, devolvió Beligoy. “¿Por qué?“, repreguntó el conductor. “Como en tu trabajo, hay cosas que no decís al aire, ¿no? Cuestionás todo. Estás cuestionador. No te alcanza con lo que te digo“, soltó el titular del arbitraje.