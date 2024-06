El tenista Federico Coria sufrió un robo en Barcelona: "No es ninguna joda"

“Amigos, amigas: nos choriaron", comienza el video que publicó en TikTok. "No sabía que era tan común que pase esto... Cuando fui a hacer la denuncia había dos personas más adelante que les habían robado”, relató el tenista.

Video que publicó para “alertar a una persona que esté en Barcelona y no le pase lo mismo… No quiero dar lástima, pero teníamos la precaución en París u otros lugares”.

“Es triste que (en la policía) no puedan hacer nada sin autorización de un juez... Ellos te dicen que el que roba tiene más derechos que la víctima”, se quejó Coria.

Cómo fue el robo que sufrió Federico Coria en Barcelona

Federico Coria relató en detalle lo sucedido: “Llegamos a Barcelona, pedimos un auto al parking del aeropuerto. Los autos acá están de culata y no podés acceder con el carrito (de las valijas). Flor me estaba ayudando a bajar los asientos para que entren las cuatro valijas. Ella vio algo, salió del auto y vio que había salido alguien corriendo”.

“Escuché gritos de ella, pero no entendía nada. Cuando salí del coche la vi corriendo detrás del flaco este por las escaleras. Yo también salí para otro lado. En la desesperación no cerré nada, no sabemos si se metieron en el auto y me sacaron las raquetas. Se llevaron la mochila de ella, había bastante tecnología y el anillo de compromiso y el pasaporte de ella, el mío lo tenía en el bolsillo”, detalló.

El tenista dijo que no pudo ver las cámaras de seguridad del lugar porque para ello “necesitan autorización de un juez” y que fue hasta donde le marcaba la ubicación del celular.

“Empezamos a hablar con una propietaria que vivía ahí y nos dijo que sabía que en el edificio vivía alguien que sabían que robaba. Nos dijo que nos podía abrir, pero uno no se va a arriesgar tanto por lo material. Busqué a dos guardias me dijeron que no podían hacer nada, que no se iban a meter, que para actuar necesitan verlo o con una orden judicial. Esperamos a ver si el flaco salía o algo. Subimos, después filmé, tocamos puerta por puerta”.

Finalmente no pudieron recuperar nada. Más allá de las raquetas y otras pertenencias, “nos importaba el pasaporte de Flor porque tenemos que volver a Argentina”, completó Coria.

Embed @coriafede Nos robaron en el aeropuerto de Barcelona sonido original - Fede Coria