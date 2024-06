Federico Coria sufrió el robo de sus raquetas en el aeropuerto de Barcelona

El argentino describió: “nos robaron. Ayer llegamos a Barcelona, pedimos un auto al parking del aeropuerto. Los autos acá están de culata y no podés acceder con el carro de las valijas. Yo me subí al auto y Flor (novia de Federico Coria) vio que alguien salió corriendo. Ella lo persiguió por una de las escaleras del aeropuerto y yo también salí para otro lado. Cuando nos fuimos a buscar a esta persona, no cerré el auto y no sabemos si alguien se metió en el auto o que, pero me sacaron las raquetas. También se llevaron la mochila de mi novia que tenía el anillo de compromiso, su celular, el pasaporte de ella…No hago este video para dar lástima sino para alertar a los que vengan para Barcelona”.