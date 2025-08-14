Federico Redondo cambió Inter Miami por Elche: así fue su cinematográfica presentación
El mediocampista argentino firmó contrato hasta 2030 con el club español y fue recibido con un guiño a la histórica elegancia de su padre.
Elche CF, reciente ascendido a la Primera División de España, oficializó la llegada de Federico Redondo, proveniente del Inter Miami. La presentación no pasó inadvertida: en un video titulado “La elegancia se hereda”, el mediocampista apareció en el estadio Manuel Martínez Valero vestido de smoking, en clara alusión a su padre, Fernando Redondo, leyenda del fútbol argentino y europeo.
El club español abonó alrededor de 2,5 millones de dólares por la mitad de su ficha, mientras que Las Garzas de Florida retendrán un porcentaje de una futura venta. Redondo, nacido en Madrid pero formado futbolísticamente en Argentinos Juniors, no ocupará plaza de extracomunitario gracias a su pasaporte español.
El volante argentino firmó contrato hasta junio de 2030, en un movimiento que también estuvo influenciado por la agencia Score Fútbol, propiedad de Christian Bragarnik, accionista mayoritario del Elche.
Federico Redondo dejó Inter Miami para jugar en Elche
Su paso por la MLS, donde disputó 60 partidos, lo encontró compartiendo vestuario con Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba. Llegó a Miami a inicios de 2024, procedente de Argentinos, en una operación que podía alcanzar los 8,5 millones de dólares en objetivos. Aunqu su rendimiento fue irregular, se consolidó como una pieza importante y se destacó por su disciplina, sin expulsiones y con un estilo que recuerda al de su padre.
En Elche, Redondo se une al plantel dirigido por Eder Sarabia, técnico que logró devolver al equipo a LaLiga tras el descenso de 2023. Su incorporación apunta a aportar calidad y equilibrio en el mediocampo, con la expectativa de que su apellido y talento lo conviertan en un referente.
Con esta transferencia, Federico no solo regresa al país donde nació, sino que también seguirá los pasos de Fernando en la liga española. La puesta en escena de su presentación dejó claro que el club busca no solo reforzarse futbolísticamente, sino también proyectar una identidad elegante y con raíces históricas, apelando a la herencia familiar como carta de presentación para su nueva figura.
