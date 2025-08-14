Federico Redondo cambió Inter Miami por Elche: así fue su cinematográfica presentación

Federico Redondo dejó Inter Miami para jugar en Elche

Su paso por la MLS, donde disputó 60 partidos, lo encontró compartiendo vestuario con Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba. Llegó a Miami a inicios de 2024, procedente de Argentinos, en una operación que podía alcanzar los 8,5 millones de dólares en objetivos. Aunqu su rendimiento fue irregular, se consolidó como una pieza importante y se destacó por su disciplina, sin expulsiones y con un estilo que recuerda al de su padre.