Felipe Melo no anduvo con vueltas y destrozó a Kylian Mbappé: "Es un bobo"

"Kylian Mbappé es un bobo", arrancó diciendo Felipe Melo, y argumentó: "Habló antes y después Argentina lo pasó por encima en la Final. Tiene todavía mucho que aprender. No puede hablar del fútbol sudamericano que tiene no sé cuántos mundiales. Tiene que guardar la lengua dentro de la boca”, disparó.

"MBAPPÉ ES UN BOBO"



A Felipe Melo le preguntaron sobre los dichos del francés acerca del fútbol sudamericano y dejó en claro su postura.

Melo sostuvo que el joven es un gran futbolista, pero le marcó la cancha por sus palabras fuera de ella: "Es un grandísimo jugador que va a ganar tres o cuatro balones de oro. El fútbol sudamericano tiene jugadores diferentes, que saben jugar, que saben marcar”.

Además, en línea con ello, agregó: ”Los grandes de Europa no van a buscar jugadores a Francia, vienen a Sudamérica… A Argentina, a Brasil, a Colombia… O sea, Mbappé es un bobo que tuvo la suerte de jugar con Neymar y con Messi”, dando a entender que la tendencia de los mercados demuestra mayores condiciones en este lado del mundo.

"CANO ES EL NÚMERO 2, EL UNO ES MESSI"



Para Felipe Melo, Germán merece una oportunidad en la Selección Argentina

El brasileño veterano también aprovechó para enviarle un mensaje a Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, para pedirle que convoque al goleador argentino de Fluminense, Germán Cano.

”Yo no sé qué pasa con Scaloni, no entiendo. Tuve ocasiones de jugar con él dos años en el Racing de Santander, me pareció un buen chico. El fútbol son momentos y Germán Cano en este momento es el número dos de Argentina detrás de Lionel Messi que es el uno siempre”, apuntó.

”Hay que darle una oportunidad, aunque sea un amistoso o un partido de clasificación para el Mundial. Porque es un jugador que está haciendo mucho. Los chicos que ganaron el Mundial llevaron el nombre de Argentina lo más alto posible, pero Cano también eh, es el número dos de América”, cerró.