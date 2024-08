Fénix echó a jugadores y al DT tras un 8 a 0: sospechan de apuestas ilegales

La drástica decisión que tomó la Comisión Directiva de Fénix

Tras el vergonzoso resultado, la Comisión Directiva del Ave tomó la decisión de desvincular al cuerpo técnico y separar a algunos jugadores del plantel. Todo esto porque además de no tener un buen presente en lo deportivo, están sospechados de involucrarse en una problemática severa y actual: las apuestas deportivas.

Un dirigente -de primera linea- de Fénix argumentó que, pese a las sospechas mencionadas, desde el Club no cuentan con las pruebas para comprobar de manera fehaciente que esto haya sido de dicha manera. "No tenemos la prueba más allá de un resultado abultado, nosotros no estamos exentos de que nos pase el flagelo de las apuestas deportivas, algo que está a nivel mundial", dijo al diario Olé.

Por más que se mantengan las dudas (por la actitud extraña mostrada por parte de los players y la diferencia muy elevada en el resultado), la fuente reveló que, de momento, el causal de esta decisión es puramente el mal momento deportivo. Además, expresó: "La decisión se tomó inmediatamente después del partido, el mismo día de la derrota".