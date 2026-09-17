Fernanda Russo ganó otra medalla de oro y apuntó al Gobierno: "Ganamos con el corazón, pero necesitamos plata"

“Si este es el espacio de visibilidad donde yo les puedo pedir por favor que empecemos a pensar en volver el 1% para el desarrollo deportivo, espero que sirva”, agregó la tiradora, quien actualmente también estudia Gestión Deportiva y aseguró que en el futuro quiere aportar desde otro lugar a las próximas generaciones de atletas.

Fernanda Russo, tricampeona suramericana

En lo estrictamente deportivo, Russo completó otra jornada histórica. En la final individual de rifle de aire de 10 metros consiguió 249,1 puntos y superó a la brasileña Geovana Meyer, que terminó segunda con 246,7, mientras que la peruana Sara Vizcarra quedó tercera con 225,5.

El título se sumó al oro que había conseguido días atrás junto a Julián Gutiérrez en la prueba mixta de la misma especialidad. De esta manera, Russo alcanzó su segundo oro en Santa Fe 2026 y extendió una racha que comenzó en Cochabamba 2018 y continuó en Asunción 2022.