Fernanda Russo ganó otra medalla de oro y apuntó al Gobierno: "Ganamos con el corazón, pero necesitamos plata"
La tiradora argentina se consagró tricampeona suramericana en rifle de aire de 10 metros y, entre lágrimas, pidió mayor apoyo para los deportistas amateurs.
Fernanda Russo volvió a hacer historia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La tiradora argentina conquistó este jueves la medalla de oro en la prueba individual de rifle de aire de 10 metros y se consagró campeona de la especialidad por tercera vez consecutiva, después de sus títulos en Cochabamba 2018 y Asunción 2022.
Sin embargo, después de subirse nuevamente a lo más alto del podio, Russo dejó de lado la celebración y aprovechó la entrevista con TyC Sports para referirse a las dificultades que atraviesan los deportistas amateurs en Argentina. Visiblemente emocionada, la cordobesa hizo un fuerte pedido para que haya más recursos destinados al deporte.
“Es muy triste la situación que está viviendo ahora el deporte amateur. El medallero es mentiroso, estamos donde estamos solo porque los argentinos tenemos huevos y ovarios. Ganamos con el corazón, pero necesitamos plata”, expresó Russo entre lágrimas.
La atleta también cuestionó las prioridades que existen a la hora de distribuir recursos y reclamó que se vuelva a destinar una mayor cantidad de dinero al desarrollo deportivo. “El deporte no es una política pública de prioridad y se entiende por qué. Pero tenemos que entender cuánto es el sueldo de una persona que legisla, empecemos por ahí. Después las exigencias bajan a nosotros. Es muy triste lo que estamos viviendo”, sostuvo.
Russo además destacó el esfuerzo que realizan los atletas para competir al máximo nivel pese a las dificultades económicas y agradeció especialmente al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y al Ejército Argentino, al que señaló como su principal sostén en la actualidad.
“Si este es el espacio de visibilidad donde yo les puedo pedir por favor que empecemos a pensar en volver el 1% para el desarrollo deportivo, espero que sirva”, agregó la tiradora, quien actualmente también estudia Gestión Deportiva y aseguró que en el futuro quiere aportar desde otro lugar a las próximas generaciones de atletas.
Fernanda Russo, tricampeona suramericana
En lo estrictamente deportivo, Russo completó otra jornada histórica. En la final individual de rifle de aire de 10 metros consiguió 249,1 puntos y superó a la brasileña Geovana Meyer, que terminó segunda con 246,7, mientras que la peruana Sara Vizcarra quedó tercera con 225,5.
El título se sumó al oro que había conseguido días atrás junto a Julián Gutiérrez en la prueba mixta de la misma especialidad. De esta manera, Russo alcanzó su segundo oro en Santa Fe 2026 y extendió una racha que comenzó en Cochabamba 2018 y continuó en Asunción 2022.
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