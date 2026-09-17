Patricia Bullrich apuntó al Gobierno tras la polémica por discapacidad: "No quiero que me traten de tonta"

En este sentido, indicó: "Los diputados se enteraron a las tres de la mañana cuando recibieron el proyecto... Y bueno, yo no me enteré porque lo recibí a las tres de la mañana porque entró por Diputados, pero luego, a la mañana, leyendo los diarios. No puede ser que nosotros, que tenemos que trabajar para la construcción de una mayoría... no sepamos de un tema de tal sensibilidad", sostuvo, visiblemente molesta.