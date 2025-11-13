Fernando Espinoza responsabilizó a Caruso Lombardi ante alguna futura agresión a árbitros
El árbitro mendocino aseguró que sus declaraciones generan un clima de agresión hacia los jueces. “Si tocan a un compañero, lo vamos a buscar a él”, advirtió.
Fernando Espinoza volvió al centro de la escena, esta vez por un cruce encendido con Ricardo Caruso Lombardi. El árbitro internacional, que será encargado del VAR en el duelo entre Boca y Tigre por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, lanzó duras acusaciones contra el exdirector técnico, a quien responsabilizó de incitar a la violencia a través de sus declaraciones públicas.
En diálogo con Doble Amarilla Radio, el juez defendió su trayectoria y cuestionó el discurso mediático del actual panelista deportivo. “Critiquemos, sí, pero de ahí a pasar a las sospechas, ¿en serio? Este es el fútbol donde descendieron River, Racing e Independiente, el más competitivo de todos. No podemos instalar dudas todo el tiempo”, expresó con firmeza.
El mendocino de 41 años, reconocido por su carácter fuerte dentro del campo, negó haber sido desplazado del arbitraje de campo por sanción y aclaró: “No dejé la chapa porque me echaron. Decidí dedicarme al VAR para crecer profesionalmente. Sigo siendo árbitro de AFA e internacional”.
Sin embargo, el momento más tenso de la entrevista llegó cuando apuntó directamente contra Caruso: “Cuando un tipo genera violencia, tiene que hacerse cargo. Si tocan a algún compañero mío, o a mí o a un familiar, sabe que vamos directo por él. No se da cuenta del daño que puede causar con sus palabras”.
Espinoza explicó que está bajo constante revisión por parte de los organismos de ética de AFA, CONMEBOL y FIFA, y aseguró que su vida privada es transparente. “Mis cuentas y las de mi familia están investigadas. No puedo ni jugar a la quiniela. Si pasa algo, cada uno responderá por lo que haga, pero yo no voy a permitir que se ensucie nuestra profesión”.
En otro tramo de la charla, criticó el rol de ciertos programas deportivos: “A Caruso le pagan por hablar mal del fútbol. No entiende que este ambiente da trabajo a millones: jugadores, técnicos, periodistas, vendedores, hasta los que ponen la tele en los bares. Tenemos que cuidar eso”.
El árbitro ya había tenido choques previos con Caruso Lombardi, a quien calificó de “idiota” tras el encuentro entre Deportivo Riestra e Independiente. Días atrás, otros protagonistas del ascenso, como Facundo Giacopuzzi de Deportivo Madryn, también salieron al cruce del exentrenador, cansados de sus acusaciones sobre supuestas ayudas arbitrales.
