Fernando Espinoza responsabilizó a Caruso Lombardi ante alguna futura agresión a árbitros

caruso lombardi

En otro tramo de la charla, criticó el rol de ciertos programas deportivos: “A Caruso le pagan por hablar mal del fútbol. No entiende que este ambiente da trabajo a millones: jugadores, técnicos, periodistas, vendedores, hasta los que ponen la tele en los bares. Tenemos que cuidar eso”.

El árbitro ya había tenido choques previos con Caruso Lombardi, a quien calificó de “idiota” tras el encuentro entre Deportivo Riestra e Independiente. Días atrás, otros protagonistas del ascenso, como Facundo Giacopuzzi de Deportivo Madryn, también salieron al cruce del exentrenador, cansados de sus acusaciones sobre supuestas ayudas arbitrales.