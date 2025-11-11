Caruso Lombardi no se quedó callado y le contestó a Fernando Espinoza: "Caniche de Tovicochino"
El exentrenador volvió a apuntar contra el árbitro y denunció favoritismos hacia Deportivo Riestra y Barracas Central en la recta final del torneo.
El exentrenador Ricardo Caruso Lombardi volvió a desatar la polémica al responderle con dureza a Fernando Espinoza, quien lo había tildado de “idiota”. En un video grabado a modo de selfie, el ex DT acusó al árbitro de favorecer a Deportivo Riestra y Barracas Central, y de responder a los intereses del vicepresidente de AFA, Pablo Toviggino.
Caruso Lombardi no se guardó nada tras las declaraciones de Fernando Espinoza, quien lo había descalificado públicamente. En su respuesta, el ex técnico aseguró que el árbitro actuó con parcialidad en los últimos encuentros del campeonato: “El partido de ayer cobró todo para Riestra. ¿Qué es lo que quiere justificar?”, lanzó con ironía en un corto video que se viralizó rápidamente en las redes sociales.
El ex DT fue más allá y denunció supuestas maniobras para favorecer a determinados clubes. “El penal de Independiente no lo cobró. El de Banfield no era penal y lo cobró. ¿Eso es transparencia?”, cuestionó. Luego, fue aún más tajante: “El es caniche de Tovicochino”, dijo, aludiendo al vicepresidente Pablo Toviggino, a quien acusó de “amenazar por Twitter y mandar cartas documento”.
Caruso también aseguró que Espinoza “fue apartado del plano internacional y estuvo a punto de ser desplazado del referato”, y agregó: “Cuando le dijeron esto, pidió escupidera para el dos de AFA y amenazó con hablar. Lo dejaron, pero tuvo un regalito”.
Una vez finalizado el video Caruso hizo una pregunta para todos los que estaban viendo y cuestionó si la gente le iba a creer al polémico árbitro o si la balanza se iba a inclinar para su lado, que en los últimos días viene acertando muchos posibles resultados y decisiones dentro de los partidos más polémicos del fútbol argentino.
