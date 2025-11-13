Rating: la eliminación de Luis Ventura de MasterChef Celebrity lideró el prime time de Telefe

La eliminación de Ventura no solo generó impacto en redes, donde su nombre se volvió tendencia, sino que reavivó el interés del público en un formato que, pese al paso de las temporadas, continúa atrayendo a millones de espectadores. Con su salida, MasterChef mantiene la fórmula del drama, la competencia y el carisma televisivo, elementos que le permiten sostener su liderazgo en el prime time de la televisión argentina.