Explosivo cruce: Fernando Espinoza destrozó a Caruso Lombardi tras Independiente-Riestra
El árbitro fue contundente al responder las críticas del DT, a quien tildó de “idiota”, y defendió su labor en medio de las polémicas del fin de semana.
El ambiente del fútbol argentino volvió a encenderse después del partido entre Deportivo Riestra e Independiente. El árbitro Fernando Espinoza, quien dirigió el encuentro clave por la clasificación a la Copa Libertadores 2026, estalló contra Ricardo Caruso Lombardi, uno de los directores técnicos devenidos en panelista más críticos del arbitraje nacional.
En declaraciones televisivas a la salida del estadio Guillermo Laza, Espinoza apuntó directamente al entrenador con una frase contundente: “Espero que el idiota ese que habla y hace camaritas, que ensucia el fútbol argentino, salga ahora a decir algo. Que hable de Espinoza”.
Las declaraciones se produjeron tras la victoria de Independiente por 1-0 en Bajo Flores, un resultado que dejó a Riestra con un futuro incierto en la pelea por entrar a la Libertadores. El juez, visiblemente molesto por las críticas que había recibido antes del partido, continuó su descargo con dureza: “Ese tipo está fuera del fútbol argentino y debería quedarse callado. Los que estamos adentro tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. Hoy se le cerró la boca”.
El árbitro venía de ser cuestionado por su actuación como encargado del VAR en Banfield-Aldosivi, donde convalidó un penal polémico a favor del conjunto marplatense que reavivó la lucha por el descenso. Caruso Lombardi, horas antes de ese encuentro, había anticipado en redes sociales que el arbitraje de Lobo Medina podía perjudicar al Taladro, lo que sumó tensión al clima del fin de semana.
En Riestra-Independiente también hubo una jugada discutida: en el tramo final, la pelota impactó en la mano de Miguel Barbieri dentro del área del Malevo, pero Espinoza consideró que no hubo intención y el VAR ratificó su decisión. Minutos después, Santiago Montiel convirtió el único tanto del partido. El resultado desató el enojo de los locales y las críticas en redes, aunque el juez defendió su tarea y apuntó contra los “que buscan ensuciar el arbitraje”.
Con este nuevo cruce verbal, Espinoza volvió a estar en el centro de la polémica. Su fuerte respuesta a Caruso Lombardi reabre el debate sobre los límites del cuestionamiento público a los árbitros y expone una interna que parece lejos de apagarse en el fútbol argentino.
