Explosivo cruce: Fernando Espinoza destrozó a Caruso Lombardi tras Independiente-Riestra

Embed EL TREMENDO PALAZO DE ESPINOZA



Tras el encuentro entre Deportivo Riestra e Independiente, el árbitro defendió al arbitraje argentino y le pegó a Caruso Lombardi.



@EzeFernaandez pic.twitter.com/v5KGBB83lZ — TyC Sports (@TyCSports) November 11, 2025

Las declaraciones se produjeron tras la victoria de Independiente por 1-0 en Bajo Flores, un resultado que dejó a Riestra con un futuro incierto en la pelea por entrar a la Libertadores. El juez, visiblemente molesto por las críticas que había recibido antes del partido, continuó su descargo con dureza: “Ese tipo está fuera del fútbol argentino y debería quedarse callado. Los que estamos adentro tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. Hoy se le cerró la boca”.