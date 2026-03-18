Fernando Gago es el nuevo DT de Universidad de Chile y firmará contrato hasta 2027

El presente de Fernando Gago y el desafío en Universidad de Chile

Gago llega tras su paso por Necaxa de México, donde tuvo un rendimiento por debajo de lo esperado. En ese ciclo dirigió 17 partidos oficiales, con un saldo de 4 victorias, 5 empates y 8 derrotas. Fue despedido a los cinco meses de su arribo y no dirige desde noviembre del año pasado. En este contexto, Universidad de Chile apuesta por el argentino para encabezar un nuevo proyecto futbolístico, con el objetivo de mejorar el rendimiento en el torneo local y recuperar protagonismo.