Fernando Gago es el nuevo DT de Universidad de Chile y firmará contrato hasta 2027
"Pintita" será el nuevo entrenador de Universidad de Chile y firmará por dos temporadas tras su salida de Necaxa en México.
Fernando Gago volverá a dirigir tras cuatro meses de inactividad y lo hará en un nuevo destino internacional. El ex entrenador de Racing y Boca llegó a un acuerdo en las últimas horas para convertirse en el nuevo director técnico de Universidad de Chile, uno de los clubes más importantes del país trasandino.
Según trascendió, el argentino viajará en las próximas horas a Santiago para sellar su vínculo con la institución. El contrato será por dos temporadas y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027, en lo que será un nuevo desafío en su carrera como entrenador.
El presente de Fernando Gago y el desafío en Universidad de Chile
Gago llega tras su paso por Necaxa de México, donde tuvo un rendimiento por debajo de lo esperado. En ese ciclo dirigió 17 partidos oficiales, con un saldo de 4 victorias, 5 empates y 8 derrotas. Fue despedido a los cinco meses de su arribo y no dirige desde noviembre del año pasado. En este contexto, Universidad de Chile apuesta por el argentino para encabezar un nuevo proyecto futbolístico, con el objetivo de mejorar el rendimiento en el torneo local y recuperar protagonismo.
El presente del equipo no es el ideal. La U quedó eliminada en la fase previa de la Copa Conmebol Sudamericana tras caer ante Palestino, por lo que no tendrá competencia internacional durante esta temporada.
Además, en la Liga de Primera tampoco logró un buen arranque. Actualmente se ubica en la octava posición con 10 puntos en 7 partidos, producto de 2 victorias, 4 empates y 1 derrota. En sus últimas dos presentaciones igualó y no logró acercarse a los puestos de vanguardia. Con este panorama, Gago tendrá la tarea de reordenar al equipo y devolverle protagonismo en el fútbol chileno, en un proceso que comenzará de inmediato tras su llegada al país.
Los números de Fernando Gago en su carrera cómo entrenador
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