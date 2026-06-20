Fernando Muslera pidió disculpas a los uruguayos: "No tuve un buen Mundial"
El uruguayo se mostró golpeado por la eliminación, les habló a los hinchas y reconoció el sufrimiento que le provocó el duro momento de la Celeste.
Fernando Muslera realizó una fuerte autocrítica luego de la eliminación de Uruguay y les envió un mensaje a los hinchas. El histórico golero de la Celeste pidió disculpas por el resultado y reconoció el profundo impacto emocional que le produjo el desenlace del torneo.
Visiblemente afectado, el futbolista asumió responsabilidades y expresó el dolor que atraviesa el plantel tras quedarse sin chances de continuar en la competencia. “Queremos pedirles disculpas a todos los uruguayos porque sabíamos la ilusión que había”, manifestó.
Pero una de las declaraciones que más repercusión generó fue otra frase cargada de angustia: “Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte”, confesó el golero, dejando al descubierto el fuerte golpe anímico que significó la eliminación.
Muslera, uno de los futbolistas con más presencias en la historia de la selección uruguaya, reconoció que el equipo no pudo cumplir con las expectativas y lamentó no haberle podido devolver la alegría a los hinchas que acompañaron a la Celeste durante el certamen.
El experimentado golero también destacó la entrega del plantel y aseguró que todos los jugadores dejaron hasta la última energía dentro del campo de juego, aunque eso no alcanzó para seguir avanzando en la competencia.
Las palabras del golero tuvieron una inmediata repercusión entre los simpatizantes uruguayos, especialmente por tratarse de uno de los máximos referentes de la selección durante las últimas décadas.
En medio de la desazón, Muslera dejó una reflexión marcada por la aflicción y la congoja, sentimientos poco habituales en un futbolista acostumbrado a las grandes citas internacionales. Su testimonio expuso el costado más humano de una eliminación que golpeó con fuerza al fútbol uruguayo.
Te puede interesar
Dejá tu comentario