Fernando Muslera pidió disculpas a los uruguayos: "No tuve un buen Mundial"

Muslera, uno de los futbolistas con más presencias en la historia de la selección uruguaya, reconoció que el equipo no pudo cumplir con las expectativas y lamentó no haberle podido devolver la alegría a los hinchas que acompañaron a la Celeste durante el certamen.

El experimentado golero también destacó la entrega del plantel y aseguró que todos los jugadores dejaron hasta la última energía dentro del campo de juego, aunque eso no alcanzó para seguir avanzando en la competencia.

Las palabras del golero tuvieron una inmediata repercusión entre los simpatizantes uruguayos, especialmente por tratarse de uno de los máximos referentes de la selección durante las últimas décadas.

En medio de la desazón, Muslera dejó una reflexión marcada por la aflicción y la congoja, sentimientos poco habituales en un futbolista acostumbrado a las grandes citas internacionales. Su testimonio expuso el costado más humano de una eliminación que golpeó con fuerza al fútbol uruguayo.