Marcelo Bielsa sacó a Fernando Muslera tras su blooper en Uruguay vs. España
El equipo de Marcelo Bielsa sufrió un durísimo golpe anímico. Tras un increíble error del arquero, Uruguay pierde por la mínima frente a España.
La selección de Uruguay se encontraba realizando un sólido trabajo táctico en el partido decisivo de este viernes en Guadalajara, correspondiente a la tercera fecha del Mundial 2026. Sin embargo, un grave error bajo los tres palos cambió por completo el desarrollo del encuentro frente al siempre peligroso combinado de España.
El insólito fallo que complicó a Uruguay
La jugada del gol ibérico comenzó por el sector derecho a los 41 minutos de la primera etapa. Tras un quite de Juan Manuel Sanabria que generó fuertes reclamos de Lamine Yamal, la defensa celeste no logró despejar el peligro a tiempo. Fue entonces cuando Marcos Llorente desbordó por la banda y envió un centro a media altura hacia atrás para la llegada de Álex Baena. El mediocampista del Atlético Madrid controló, se perfiló para su pierna derecha y sacó un remate débil que parecía sencillo de contener.
IMPORTANTE: Revelan fuerte cruce entre Bielsa y los jugadores de Uruguay antes del partido con España
Lamentablemente para los sudamericanos, la respuesta fue la peor posible: la pelota picó justo antes, venció la débil resistencia de las manos de Fernando Muslera y cruzó mansamente la línea para establecer el 1 a 0. Este durísimo blooper obligó al técnico Marcelo Bielsa a tomar una drástica decisión táctica, reemplazando al experimentado arquero de Estudiantes de La Plata por Sergio Rochet durante el entretiempo.
Otra mala noticia para Uruguay: la lesión de Manuel Ugarte
Además del tremendo impacto que significó el gol español antes de irse al descanso, la escuadra nacional sufrió una importantísima baja en el mediocampo. Manuel Ugarte se lesionó tras disputar fuertemente una pelota dividida y tuvo que pedir el cambio de forma inmediata, cediéndole su lugar en el campo de juego al volante Nicolás de la Cruz.
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