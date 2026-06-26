Marcelo Bielsa sacó a Fernando Muslera tras su blooper en Uruguay vs. España

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2070670832825724958&partner=&hide_thread=false Muslera deja a Uruguay por afuera del Mundial 2026 con esta respuestapic.twitter.com/XNuED07oLH — minutouno (@minutounocom) June 27, 2026

El insólito fallo que complicó a Uruguay

La jugada del gol ibérico comenzó por el sector derecho a los 41 minutos de la primera etapa. Tras un quite de Juan Manuel Sanabria que generó fuertes reclamos de Lamine Yamal, la defensa celeste no logró despejar el peligro a tiempo. Fue entonces cuando Marcos Llorente desbordó por la banda y envió un centro a media altura hacia atrás para la llegada de Álex Baena. El mediocampista del Atlético Madrid controló, se perfiló para su pierna derecha y sacó un remate débil que parecía sencillo de contener.