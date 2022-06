Repudiable frase de Fernando Niembro en plena transmisión: "Una chica de 17 años..."

Es que apenas había comenzado el encuentro y Arsenal ganaba por la mínima, una jugada que se reanudó tras una revisión en el VAR llamó la atención del ex conductor de "La Última Palabra", quien soltó: "No se enamoren del VAR, por favor. Hagan jugar el partido rápido, fue clarita la jugada. No sé si en Ezeiza (donde están la cabinas del VAR) se aburren y quieren participar o qué".