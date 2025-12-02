Fernando Zaniratto, el DT que puede ser campeón con la Primera y la Reserva de Gimnasia
El entrenador llevó al Lobo a semifinales de Primera y a la final de Reserva, y busca alcanzar un doble título histórico para el Lobo.
El presente de Gimnasia es tan sorprendente como ilusionante. Hace apenas un mes, el Lobo celebraba la hazaña de salvarse del descenso con una victoria inolvidable ante River en el Monumental después de 20 años. Con aquella carga emocional finalmente aliviada, el equipo inició una racha triunfal que lo depositó en semifinales del torneo y, en paralelo, dejó a su Reserva en la antesala del título. El nombre detrás de ambos procesos es el de Fernando Zaniratto.
El entrenador de 44 años, al mando de la Reserva durante la temporada, asumió como interino en Primera tras la salida de Alejandro Orfila. Tomó el equipo en un momento crítico: cuatro fechas para el final, riesgo de descenso y un debut nada menos que ante Estudiantes, que se impuso 2-0 en el Estadio Uno.
El panorama no mejoraba demasiado para la segunda prueba: River, como visitante. Allí Gimnasia se puso en ventaja con un penal convertido por Marcelo Torres, y cuando parecía encaminarse a un triunfo histórico, un polémico penal sancionado por Nazareno Arasa complicó el cierre. Pese a la revisión del VAR, el árbitro sostuvo su decisión, pero Nelson Insfrán apareció para contener el remate de Miguel Borja en la última jugada de la noche. La permanencia quedaba asegurada con dos fechas de anticipación.
Entre abrazos, una zapatilla perdida y una sonrisa imborrable, Zaniratto celebraba la salvación más difícil. Desde aquel momento, todo lo que vino después fue un regalo deportivo: un 2-0 a Vélez en el Bosque, un sólido 3-0 a Platense en Vicente López y una clasificación a los Playoffs que pocos habían imaginado. El envión continuó en la fase eliminatoria: Gimnasia superó a Unión en Santa Fe por los octavos de final y, también de visitante, se metió entre los cuatro mejores del certamen tras vencer a Barracas Central. Así, quedó frente a un desafío inédito: un clásico platense mano a mano por un lugar en la final.
Zaniratto, exfutbolista del Lobo en 2001 bajo la conducción de Carlos Timoteo Griguol, regresó a la institución en 2022 como entrenador de la Quinta División. Su buen desempeño lo llevó rápidamente a la Reserva, donde construyó un equipo competitivo que continuó Ricardo Kuzemka cuando él debió hacerse cargo de la Primera. La campaña de la Reserva fue notable: tercero en el Grupo B, clasificación al octogonal y victorias consecutivas frente a Newell’s, San Lorenzo y Argentinos Juniors. El miércoles disputará la final ante Boca en el estadio Florencio Sola.
Aunque ya no estará en la línea de cal, el DT hará fuerza por quienes fueron sus dirigidos hasta hace apenas semanas. Sus posibilidades de hacer historia están servidas: ser campeón de la Reserva y, en simultáneo, pelear por el título con la Primera. Gimnasia vive un presente tan inesperado como emocionante. Y en el centro de todo aparece Zaniratto, el entrenador que transformó un momento límite en una oportunidad histórica para el Lobo. ¿Podrá coronar el doble sueño?
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario