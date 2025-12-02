Fernando Zaniratto, el DT que puede ser campeón con la Primera y la Reserva de Gimnasia

Entre abrazos, una zapatilla perdida y una sonrisa imborrable, Zaniratto celebraba la salvación más difícil. Desde aquel momento, todo lo que vino después fue un regalo deportivo: un 2-0 a Vélez en el Bosque, un sólido 3-0 a Platense en Vicente López y una clasificación a los Playoffs que pocos habían imaginado. El envión continuó en la fase eliminatoria: Gimnasia superó a Unión en Santa Fe por los octavos de final y, también de visitante, se metió entre los cuatro mejores del certamen tras vencer a Barracas Central. Así, quedó frente a un desafío inédito: un clásico platense mano a mano por un lugar en la final.