Feroz crítica contra Dibu Martínez: MisterChip lo destrozó y apuntó contra sus premios individuales

dibu martinez balon de oro

La discusión no quedó allí, ya que él mismo se encargó de matizar -aunque no suavizar- su postura, reconociendo un aspecto puntual en el que considera a Martínez un especialista de élite. “En las tandas para mí es el número 1 del mundo, indiscutible. Un poquito por detrás está Donnarumma. Pero no estamos hablando de ser un parapenaltis, estamos hablando de ser el mejor portero del mundo. Y es que se ha llevado el premio dos años seguidos…”, afirmó, dejando claro que su cuestionamiento no apunta a la capacidad del marplatense bajo presión, sino a su rendimiento general como arquero de club.