Feroz crítica contra Dibu Martínez: MisterChip lo destrozó y apuntó contra sus premios individuales
El analista ibérico cuestionó duramente el nivel del arquero argentino pese a sus galardones, lanzó frases filosas y generó una ola de reacciones en redes y medios.
Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, conocido globalmente como MisterChip, volvió a encender la discusión futbolera con declaraciones que no pasaron desapercibidas. El reconocido periodista español apuntó contra Emiliano “Dibu” Martínez con una frase que rápidamente se viralizó: “Es un humazo histórico: en lugar del Dibu, es el Humo Martínez”.
Con estas palabras, el analista dejó en claro que mantiene una postura crítica sobre la valoración internacional del arquero argentino, incluso pese a que este fue premiado de manera consecutiva con el Trofeo Yashin y el The Best al mejor arquero del mundo. La contundencia generó impacto inmediato, sobre todo porque sus intervenciones suelen estar respaldadas por datos y un enorme alcance en redes.
La discusión no quedó allí, ya que él mismo se encargó de matizar -aunque no suavizar- su postura, reconociendo un aspecto puntual en el que considera a Martínez un especialista de élite. “En las tandas para mí es el número 1 del mundo, indiscutible. Un poquito por detrás está Donnarumma. Pero no estamos hablando de ser un parapenaltis, estamos hablando de ser el mejor portero del mundo. Y es que se ha llevado el premio dos años seguidos…”, afirmó, dejando claro que su cuestionamiento no apunta a la capacidad del marplatense bajo presión, sino a su rendimiento general como arquero de club.
La presencia de Dibu en el Aston Villa también apareció en el análisis de Mister Chip, que lanzó una chicana directamente ligada a los rumores constantes de mercado que, durante varios años, lo vincularon sin éxito a gigantes europeos. “¿Sigue en el Aston Villa? Pero si se despidió a final de la temporada pasada, ¿ha vuelto en serio? Pero si se despidió porque lo iban a fichar el Liverpool, el City, el Bayern, el Madrid, el Barça. Me estáis vacilando, joder”, comentó con ironía.
Mientras tanto, la reacción de los hinchas argentinos -acostumbrados al temple, los gestos y la personalidad del arquero- no tardó en aparecer. Para muchos, las palabras de MisterChip vuelven a confirmar que el estilo desafiante de Martínez genera adhesiones profundas, pero también juicios severos que se multiplican cada vez que surge una declaración polémica.
En este caso, la discusión se volvió aún más intensa por tratarse de un futbolista que alcanzó una dimensión global tras sus actuaciones en la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y sucesivas definiciones donde su figura creció de forma exponencial. Los premios Yashin 2023 y 2024, así como los The Best obtenidos en esas mismas temporadas, alimentan el debate sobre si el impacto emocional y mediático del arquero logró imponerse a los parámetros más tradicionales con los que se evalúa al mejor del año.
