Feroz respuesta de Nico González a la prensa tras romperla en Juventus: "Si no te gusto..."
El atacante de la Selección Argentina saltó desde el banco, fue la gran figura en la victoria ante Parma y apeló a sus redes sociales para descartar tajantemente su pase al Atlético de Madrid.
El futuro de Nicolás González en el mercado de pases europeo sumó un capítulo explosivo, pero esta vez con la voz del propio protagonista. Cansado de las especulaciones que lo vinculaban con un desembarco en el Atlético Madrid, el atacante de la Selección Argentina utilizó sus redes sociales para desmentir de manera categórica cualquier negociación y dejar en claro su postura de cara a la temporada.
La reacción del extremo ocurrió justo después de ser la figura excluyente en el triunfo 2-0 de la Juventus frente al Parma. El futbolista ingresó en el complemento, destrabó un partido complejo, convirtió un gol tras capturar un rebote en el poste y se adjudicó el premio al mejor jugador del encuentro, ratificando su enorme jerarquía en el esquema del conjunto turinés.
Nico González salió a desmentir a la prensa tras su gol en Juventus
"Estoy cansado, ¿cuándo dije de querer irme? ¿Salió de mi boca? Si no te gusto, no es mi problema, tendrás que aguantarme", disparó el delantero sin filtro en sus plataformas digitales. Con estas palabras, el ex Argentinos Juniors desestimó las versiones procedentes de España que aseguraban la existencia de reuniones con emisarios del Colchonero en Italia.
Desde el aspecto económico, la postura de la Vecchia Signora siempre fue inflexible. El club español buscó renegociar la opción de compra estipulada en casi 30 millones de euros intentando obtener una rebaja, algo que la directiva italiana rechazó de plano. Ante la firmeza de la Juve y la reciente lesión de Kenan Yildiz, la presencia del argentino se volvió prioritaria.
En conferencia de prensa, el entrenador Luciano Spalletti respaldó públicamente al futbolista y destacó su profesionalismo desde el primer día de pretemporada. El DT valoró su predisposición para sumar minutos pese a la falta de ritmo tras la gira y celebró contar con un valor de su calibre para pelear la Serie A y las competencias internacionales.
Con puntaje ideal tras haber ganado sus dos primeros compromisos del certamen local, la Juventus ya enfoca sus cañones en el próximo clásico frente al Milan. Para dicho cruce, Nico González se perfila como una pieza de recambio fundamental para sostener el andar perfecto del equipo en el arranque del año.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario