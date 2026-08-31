Feroz respuesta de Nico González a la prensa tras romperla en Juventus: "Si no te gusto..."

El futuro de Nicolás González en el mercado de pases europeo sumó un capítulo explosivo, pero esta vez con la voz del propio protagonista. Cansado de las especulaciones que lo vinculaban con un desembarco en el Atlético Madrid, el atacante de la Selección Argentina utilizó sus redes sociales para desmentir de manera categórica cualquier negociación y dejar en claro su postura de cara a la temporada.