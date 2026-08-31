El conmovedor mensaje de Lisandro Martínez tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina

En su sentido texto, el defensor llenó de elogios al Diez, destacando tanto su faceta deportiva como su inmensa calidad personal: "Sos mi ejemplo y el ejemplo para todo el mundo, ganador en el fútbol y ganador en la vida". Además, confesó muy emocionado que su hija estará sumamente orgullosa de saber que su padre "compartió equipo con un ser humano extraordinario".