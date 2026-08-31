El conmovedor mensaje de Lisandro Martínez tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina
Tras el anuncio de Lionel Messi, el defensor Lisandro Martínez le dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales. "Sos mi ejemplo", escribió.
El doloroso anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina continúa generando miles de reacciones entre sus compañeros de equipo. En esta oportunidad, el defensor Lisandro Martínez no pudo ocultar su angustia y decidió dejarle un comentario público para agradecerle por todos los inolvidables momentos compartidos.
IMPORTANTE: Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina
La emotiva despedida de Lisandro Martínez al capitán
El zaguero central del Manchester United aprovechó la publicación original del astro rosarino en Instagram para expresarse desde el corazón. "Una tristeza enorme la verdad, uno nunca se prepara para estas cosas", comenzó escribiendo el futbolista entrerriano, reflejando el fuerte impacto que causó la noticia en la intimidad del plantel campeón del mundo.
En su sentido texto, el defensor llenó de elogios al Diez, destacando tanto su faceta deportiva como su inmensa calidad personal: "Sos mi ejemplo y el ejemplo para todo el mundo, ganador en el fútbol y ganador en la vida". Además, confesó muy emocionado que su hija estará sumamente orgullosa de saber que su padre "compartió equipo con un ser humano extraordinario".
Para concluir su cariñoso mensaje, Lisandro no dudó en posicionarlo en lo más alto del pedestal deportivo global, por encima de cualquier otra disciplina. "Sos el mejor deportista de la historia porque del fútbol la verdad que no hay comparación. Te quiero muchísimo", finalizó, sumando emojis de llanto y un corazón rojo para sellar su dedicatoria.
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