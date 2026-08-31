La función final: cómo fue la última asistencia de Lionel Messi en la Selección Argentina
Fue en una de las semifinales más vibrantes de la historia de los mundiales, donde el capitán comandó la remontada con dos pases gol memorables.
El adiós definitivo de Lionel Messi a la Selección Argentina no solo deja un vacío irremplazable en el rubro de los goles, sino también la marca inconfundible de su capacidad única para asistir y ordenar el destino de un partido con un solo toque. Incluso deja un legado: 65 pase-gol en su carrera con la camiseta "albiceleste".
Su última gran obra como habilitador en el combinado nacional tuvo lugar en el escenario de máxima tensión de una semifinal de Copa del Mundo 2026 frente al clásico rival, Inglaterra.
Aquella tarde noche quedó grabada a fuego cuando el conjunto albiceleste se encontraba en desventaja y necesitaba una reacción categórica. El camino hacia la épica comenzó con una genialidad del capitán: Messi asistió con precisión quirúrgica a Enzo Fernández, quien firmó un verdadero golazo para estampar el 1-1 parcial y devolverle el alma al cuerpo a todo el país.
La pincelada final de Lionel Messi sobre la hora y el pasaje a la final
Cuando el reloj agonizaba y el fantasma de los penales comenzaba a rondar el estadio, emergió toda la jerarquía del 10 en una jugada que quedará en la eternidad del fútbol mundial.
Parado sobre la banda como puntero derecho, Messi enganchó hacia adentro con categoría entre dos marcadores ingleses y, utilizando su pierna menos hábil (la derecha), sacó un centro milimétrico directo a la cabeza de Lautaro Martínez, quien conectó con potencia para sentenciar el 2-1 definitivo sobre la hora.
Ese centro perfecto significó la asistencia número 65 de su carrera con la Selección, coronando una actuación consagratoria que depositó a la Argentina en la gran final del mundo. Sin saberlo en ese preciso instante, el último pase gol del capitán con la camiseta celeste y blanca fue una clase magistral de desequilibrio, visión y liderazgo absoluto.
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