La función final: cómo fue la última asistencia de Lionel Messi en la Selección Argentina

El adiós definitivo de Lionel Messi a la Selección Argentina no solo deja un vacío irremplazable en el rubro de los goles, sino también la marca inconfundible de su capacidad única para asistir y ordenar el destino de un partido con un solo toque. Incluso deja un legado: 65 pase-gol en su carrera con la camiseta "albiceleste".