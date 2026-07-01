Festeja Coudet: River tiene todo encaminado para el regreso de Lucas Beltrán

El DT entiende que Beltrán reúne condiciones que considera fundamentales para su esquema: movilidad permanente, intensidad para presionar, capacidad para asociarse con sus compañeros, fortaleza física y presencia en el área rival. Por ese motivo, lo convirtió en una prioridad dentro del mercado de pases.

Beltrán había dejado River a mediados de 2023 tras una transferencia cercana a los 20 millones de euros, una de las ventas más importantes de la institución en los últimos años. Sin embargo, su adaptación al fútbol italiano no resultó sencilla.

Lucas Beltrán

Con la camiseta de Fiorentina disputó 98 partidos oficiales y convirtió 16 goles, registros que no terminaron de consolidarlo como una pieza indiscutida dentro del plantel. Posteriormente fue cedido al Valencia, donde tampoco logró afirmarse plenamente y cerró la temporada con tres tantos en 30 encuentros. Ante ese panorama, tanto el futbolista como la institución entendieron que era el momento indicado para reencontrarse.

La insistencia del club de Núñez y las conversaciones mantenidas con Coudet terminaron inclinando la balanza a favor del regreso. Si durante las próximas horas se terminan de resolver los últimos detalles contractuales, Beltrán iniciará su segundo ciclo con la camiseta del Millonario y se transformará en una de las caras nuevas de un plantel que afrontará una profunda renovación para los desafíos de la segunda parte del año.