Festeja Coudet: River tiene todo encaminado para el regreso de Lucas Beltrán
El club de Núñez alcanzó un acuerdo con Fiorentina para adquirir el 50 por ciento de la ficha del delantero. Solo restan detalles.
River está muy cerca de concretar uno de los regresos más esperados por sus hinchas. Después de varias negociaciones y de un interés que se repitió en cada mercado de pases desde su salida a Europa, Lucas Beltrán tiene encaminada su vuelta al Millonario. La dirigencia ya logró un entendimiento con Fiorentina por la transferencia del delantero y únicamente faltan resolver algunos aspectos contractuales con el jugador para que el regreso quede oficializado.
La operación contempla la compra del 50 por ciento de los derechos económicos del atacante cordobés por una cifra cercana a los siete millones de euros. Según lo acordado entre las instituciones, el club de Núñez abonará inicialmente 500 mil euros por el préstamo y luego ejecutará una obligación de compra de 6,7 millones de euros por la mitad del pase.
Si bien el conjunto italiano terminará recuperando una cifra inferior a la que invirtió cuando lo incorporó en 2023, el club italiano aceptó la propuesta y únicamente resta definir la modalidad de pago para cerrar definitivamente la transferencia. El nombre de Beltrán fue una constante en el radar de River desde que emigró al fútbol italiano.
En cada ventana de incorporaciones surgió la posibilidad de un regreso, aunque el delantero siempre priorizó continuar desarrollando su carrera en Europa. Sin embargo, el escenario cambió luego de dos temporadas en la Serie A y de un préstamo durante la última campaña en Valencia. Esa experiencia modificó su postura y ahora considera que regresar al club donde mostró su mejor versión puede representar una oportunidad ideal para relanzar su carrera.
Chacho Coudet tiene al delantero que quería: Lucas Beltrán va a jugar en River
Uno de los principales impulsores de la negociación fue Eduardo Coudet. El entrenador insistió ante la dirigencia para sumar un atacante con las características del cordobés, incluso después de la llegada de Rafael Santos Borré y mientras continúan las gestiones para incorporar a Ángel Correa.
El DT entiende que Beltrán reúne condiciones que considera fundamentales para su esquema: movilidad permanente, intensidad para presionar, capacidad para asociarse con sus compañeros, fortaleza física y presencia en el área rival. Por ese motivo, lo convirtió en una prioridad dentro del mercado de pases.
Beltrán había dejado River a mediados de 2023 tras una transferencia cercana a los 20 millones de euros, una de las ventas más importantes de la institución en los últimos años. Sin embargo, su adaptación al fútbol italiano no resultó sencilla.
Con la camiseta de Fiorentina disputó 98 partidos oficiales y convirtió 16 goles, registros que no terminaron de consolidarlo como una pieza indiscutida dentro del plantel. Posteriormente fue cedido al Valencia, donde tampoco logró afirmarse plenamente y cerró la temporada con tres tantos en 30 encuentros. Ante ese panorama, tanto el futbolista como la institución entendieron que era el momento indicado para reencontrarse.
La insistencia del club de Núñez y las conversaciones mantenidas con Coudet terminaron inclinando la balanza a favor del regreso. Si durante las próximas horas se terminan de resolver los últimos detalles contractuales, Beltrán iniciará su segundo ciclo con la camiseta del Millonario y se transformará en una de las caras nuevas de un plantel que afrontará una profunda renovación para los desafíos de la segunda parte del año.
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