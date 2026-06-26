Torino cerró la puerta: Gio Simeone no será transferido y se frustra su regreso a River
El club italiano tomó la decisión de no desprenderse del delantero argentino en este mercado de pases pese al interés del Millonario y al deseo del jugador de volver.
La posibilidad de que Giovanni Simeone vuelva a vestir la camiseta de River en este mercado de pases sufrió un golpe decisivo luego de la postura firme adoptada por Torino. El club italiano, que había adquirido recientemente al delantero tras ejecutar una opción de compra por 8 millones de euros, resolvió no abrir negociaciones por su salida y le comunicó directamente al futbolista que no será transferido en esta ventana.
Desde hace varias semanas, el nombre del “Cholito” había comenzado a tomar fuerza como uno de los principales objetivos del Millonario para reforzar su delantera. La dirigencia del conjunto de Núñez, en plena búsqueda de jerarquía para el ataque, incluyó al atacante entre los cuatro nombres que evaluaba para este mercado. Incluso, el propio jugador había mostrado predisposición para regresar al club donde se formó, lo que alimentó las expectativas de un posible acuerdo.
Sin embargo, la postura de la institución italiana terminó inclinando la balanza en sentido contrario. La Banda Roja avanzó con una propuesta formal cercana a los 9 millones de euros, cifra que superaba la inversión inicial realizada por el conjunto italiano. A pesar de ello, la respuesta fue negativa.
Desde Italia consideraron insuficiente la oferta y establecieron un nuevo valor de referencia cercano a los 15 millones de euros, un monto que River no está dispuesto a alcanzar en esta etapa del mercado. Aunque existía cierta flexibilidad para incluir bonos por objetivos o variables, la diferencia económica terminó siendo un obstáculo determinante.
En paralelo a las negociaciones entre clubes, estaba prevista una reunión clave entre Giovanni Simeone y la dirigencia del Torino, encabezada por su presidente Urbano Cairo. Allí, el delantero pretendía manifestar su intención de regresar al fútbol argentino y presionar para facilitar su salida. No obstante, según trascendió, el encuentro terminó con una definición aún más contundente: la institución italiana ratificó que lo considera una pieza importante dentro de su proyecto deportivo y que no evaluará su venta en este mercado de pases.
Simeone atraviesa un buen presente futbolístico, con una producción destacada en la última temporada en la que sumó una importante cantidad de goles y minutos en el equipo italiano. Esa continuidad fue uno de los factores que llevaron al Torino a sostener su decisión de no desprenderse del atacante, incluso ante el interés de River y la voluntad del propio jugador de cambiar de destino.
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