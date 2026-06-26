Torino cerró la puerta: Gio Simeone no será transferido y se frustra su regreso a River

En paralelo a las negociaciones entre clubes, estaba prevista una reunión clave entre Giovanni Simeone y la dirigencia del Torino, encabezada por su presidente Urbano Cairo. Allí, el delantero pretendía manifestar su intención de regresar al fútbol argentino y presionar para facilitar su salida. No obstante, según trascendió, el encuentro terminó con una definición aún más contundente: la institución italiana ratificó que lo considera una pieza importante dentro de su proyecto deportivo y que no evaluará su venta en este mercado de pases.

Simeone atraviesa un buen presente futbolístico, con una producción destacada en la última temporada en la que sumó una importante cantidad de goles y minutos en el equipo italiano. Esa continuidad fue uno de los factores que llevaron al Torino a sostener su decisión de no desprenderse del atacante, incluso ante el interés de River y la voluntad del propio jugador de cambiar de destino.