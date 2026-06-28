Perfil de Diego Santilli: el "Colo" con ADN peronista, fanático de River por herencia y padre de tres varones

Labor legislativa: Trabajó como legislador de la ciudad (llegando a ser vicepresidente primero), diputado nacional y senador nacional, siempre en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cargos de gestión temprana: Ocupó la vicepresidencia del Instituto de Previsión Social (IPS) en la provincia de Buenos Aires y también se desempeñó como director del Banco Ciudad de Buenos Aires.

El salto al macrismo: En el año 2003 se incorporó a las filas de Compromiso por el Cambio, el partido político fundado por Mauricio Macri.

Inicios justicialistas: Inició su carrera política militando en el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires entre los años 1989 y 2003. En una entrevista, él mismo definió su origen político al asegurar: "Mi ADN es peronista pero mi familia es el PRO".

Seguridad y Justicia: A finales de 2018, tras la dimisión de Martín Ocampo, Santilli sumó a sus tareas el cargo de Ministro de Justicia y Seguridad porteño, manteniendo ambos puestos de manera simultánea hasta su renuncia en julio de 2021.

Vicejefatura de Gobierno: En 2015, renunció a su banca de senador nacional a pedido de Horacio Rodríguez Larreta para integrar la fórmula a la Jefatura de Gobierno porteña. Resultaron electos en el balotaje tras superar a Martín Lousteau con el 51,64 % de los votos. En 2019 consiguieron la reelección directa en primera vuelta con el 55,9 % de los sufragios.

Ministro de Ambiente: Fue designado por Mauricio Macri como ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, rol que ejerció entre 2009 y 2013.

Diputado por la Provincia: En las elecciones legislativas de noviembre de 2021, fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de Juntos por el Cambio.

Acercamiento libertario: Luego de perder la interna para gobernador bonaerense de 2023 frente a Néstor Grindetti, Santilli se alejó de Rodríguez Larreta y pasó a formar parte del bloque del PRO que apoyó activamente a la presidencia de Javier Milei.

Elecciones 2025: Encabezó la boleta de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires mediante la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Tras un fallo favorable de la Cámara Nacional Electoral, resultó triunfador de los comicios legislativos con el 41,43 % de los votos.