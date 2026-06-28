Perfil de Diego Santilli: el "Colo" con ADN peronista, fanático de River por herencia y padre de tres varones
Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete comenzó, en el peronismo porteño de la mano de su padre. Fue parte del Pro desde su fundación hasta 2025.
El flamante Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, cuenta con una extensa trayectoria política que combina sus raíces justicialistas con su consolidación en el PRO y su actual rol clave en La Libertad Avanza.
Sus orígenes: familia, estudios y la pasión por River Plate
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Nacimiento y crianza: Diego César Santilli nació el 6 de abril de 1967 en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.
Familia: Es hijo de la tarotista María Luisa Forchieri y de Hugo Santilli, quien se desempeñó como presidente del Banco de la Nación Argentina y como activo dirigente del club River Plate del que fue presidente.
Herencia futbolera: De su padre heredó la incondicional afición por River Plate.
Formación académica: Cursó sus estudios en el colegio San Agustín y se graduó de Contador Público en la Universidad de Buenos Aires a los 24 años de edad.
Vida personal y paternidad: Tiene tres hijos varones, llamados Teo, Nicanor y Tonio. Estuvo casado con la periodista Nancy Pazos entre los años 1993 y 2013, y desde el 2014 se encuentra en matrimonio con Analía Maiorana.
Trayectoria política: del "ADN peronista" a la consolidación en el PRO
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Inicios justicialistas: Inició su carrera política militando en el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires entre los años 1989 y 2003. En una entrevista, él mismo definió su origen político al asegurar: "Mi ADN es peronista pero mi familia es el PRO".
El salto al macrismo: En el año 2003 se incorporó a las filas de Compromiso por el Cambio, el partido político fundado por Mauricio Macri.
Cargos de gestión temprana: Ocupó la vicepresidencia del Instituto de Previsión Social (IPS) en la provincia de Buenos Aires y también se desempeñó como director del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Labor legislativa: Trabajó como legislador de la ciudad (llegando a ser vicepresidente primero), diputado nacional y senador nacional, siempre en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sus años en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Ministro de Ambiente: Fue designado por Mauricio Macri como ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, rol que ejerció entre 2009 y 2013.
Vicejefatura de Gobierno: En 2015, renunció a su banca de senador nacional a pedido de Horacio Rodríguez Larreta para integrar la fórmula a la Jefatura de Gobierno porteña. Resultaron electos en el balotaje tras superar a Martín Lousteau con el 51,64 % de los votos. En 2019 consiguieron la reelección directa en primera vuelta con el 55,9 % de los sufragios.
Seguridad y Justicia: A finales de 2018, tras la dimisión de Martín Ocampo, Santilli sumó a sus tareas el cargo de Ministro de Justicia y Seguridad porteño, manteniendo ambos puestos de manera simultánea hasta su renuncia en julio de 2021.
Su alianza con Javier Milei y su llegada al Ejecutivo Nacional
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Diputado por la Provincia: En las elecciones legislativas de noviembre de 2021, fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de Juntos por el Cambio.
Acercamiento libertario: Luego de perder la interna para gobernador bonaerense de 2023 frente a Néstor Grindetti, Santilli se alejó de Rodríguez Larreta y pasó a formar parte del bloque del PRO que apoyó activamente a la presidencia de Javier Milei.
Elecciones 2025: Encabezó la boleta de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires mediante la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Tras un fallo favorable de la Cámara Nacional Electoral, resultó triunfador de los comicios legislativos con el 41,43 % de los votos.
Cargos en el Gabinete: Pese a haber resultado electo para el Congreso, el 10 de noviembre de 2025 el presidente Javier Milei lo designó Ministro del Interior de la Nación en reemplazo de Lisandro Catalán, por lo que finalmente no asumió su banca legislativa. Posteriormente, fue designado en el máximo cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina.
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