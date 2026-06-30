River Plate suma a Giovanni González como nuevo refuerzo
El defensor uruguayo Giovanni González selló su vínculo oficial con River Plate hasta el 2027. Ya se sumó a la pretemporada en España.
En un rápido movimiento del mercado de pases, el experimentado lateral uruguayo firmó su contrato para jugar en River Plate hasta diciembre de 2027. El futbolista viajó directamente desde Rusia hacia la ciudad española de Alicante para realizarse los estudios médicos de rigor y sumarse a la pretemporada.
El Millonario acordó con el club Krasnodar de Rusia la compra de la totalidad de la ficha del jugador a cambio de 800 mil dólares. Tras llegar a un rápido entendimiento, la dirigencia aceleró los trámites para que el zaguero esté a disposición del entrenador Eduardo Coudet en tierras europeas, compitiendo por un puesto que actualmente ocupa Gonzalo Montiel tras la inminente salida de Fabricio Bustos.
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Una de las grandes ventajas de su llegada es que el nuevo defensor ya compartió plantel con Damián Musto, actual ayudante de campo del Chacho. Ambos coincidieron en Peñarol de Montevideo durante el 2018. Cabe destacar que la institución de Núñez deberá liberar de manera obligada un cupo de extranjeros para poder inscribirlo formalmente en la competición.
Cómo juega Giovanni González, el nuevo lateral
Se trata de un futbolista ágil y rápido que, si bien mide 1.73 metros, compensa su déficit de altura con una excelente lectura de juego y un gran sentido de anticipación. Sus principales virtudes se ven reflejadas a la hora de pasar al ataque, ya que interpreta a la perfección cuándo debe desbordar por la banda y cuándo necesita recortar hacia el medio para asociarse.
A lo largo de su carrera ha demostrado tener un interesante poderío ofensivo. A pesar de no haber anotado goles en Rusia, el jugador acumula 13 gritos oficiales combinando sus pasos por Peñarol, Mallorca y River de Uruguay. González se destaca por priorizar el juego asociado, evitando el pelotazo frontal y animándose a la gambeta constante para superar líneas de presión.
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