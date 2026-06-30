River Plate suma a Giovanni González como nuevo refuerzo

El Millonario acordó con el club Krasnodar de Rusia la compra de la totalidad de la ficha del jugador a cambio de 800 mil dólares. Tras llegar a un rápido entendimiento, la dirigencia aceleró los trámites para que el zaguero esté a disposición del entrenador Eduardo Coudet en tierras europeas, compitiendo por un puesto que actualmente ocupa Gonzalo Montiel tras la inminente salida de Fabricio Bustos.