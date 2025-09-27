Fiesta canalla en el Bosque: Rosario Central goleó a Gimnasia por el Torneo Apertura
Con goles de Véliz, Giménez y Di María, el conjunto de Ariel Holan sumó de a tres y se posiciona de cara a los playoffs. Los detalles del duelo.
Este sábado, desde las 14:30, el Estadio Juan Carmelo Zerillo fue el escenario de la goleada por 3-0 de Rosario Central sobre Gimnasia, en un duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El "Lobo" venía golpeado tras caer 1-0 ante Riestra, mientras que el "Canalla" llegaba de un empate 1-1 frente a Talleres. Ahora, con esta victoria, el conjunto de Ariel Holan quedó quinto en la Zona B, con 15 puntos, mientras que Gimnasia está en la posición 11°, por fuera de los playoffs.
Los goles del triunfo de los rosarinos estuvieron en manos de Alejo Véliz (2'), Enzo Giménez (83') y Ángel Di María (86').
La goleada de Rosario Central ante Gimnasia
Gimnasia vs. Rosario Central: resultado en vivo
Cómo llegaron Gimnasia y Rosario Central a este duelo
El equipo platense atraviesa un momento complicado. La reciente derrota frente a Deportivo Riestra intensificó una racha negativa que incluye cuatro caídas en sus últimos cinco compromisos, lo que mantiene a los dirigidos por Alejandro Orfila seriamente involucrados en la pelea por la permanencia.
Por su parte, el "Canalla" se distingue como el único equipo del Clausura que todavía no conoce la derrota. Sin embargo, su rendimiento no se traduce completamente en triunfos, ya que solo ha logrado dos victorias (frente a Lanús y Newell's) y acumula varios empates. Esta nueva victoria levanta el ánimo en Rosario.
Formaciones del duelo
Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jermías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Santiago López, Ángel Di Maria, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Gimnasia vs. Rosario Central: datos del partido
- Hora: 14:30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Fernando Echenique
- VAR: José Carreras
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo
