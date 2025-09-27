Fiesta canalla en el Bosque: Rosario Central goleó a Gimnasia por el Torneo Apertura

Gimnasia vs. Rosario Central: resultado en vivo

Cómo llegaron Gimnasia y Rosario Central a este duelo

El equipo platense atraviesa un momento complicado. La reciente derrota frente a Deportivo Riestra intensificó una racha negativa que incluye cuatro caídas en sus últimos cinco compromisos, lo que mantiene a los dirigidos por Alejandro Orfila seriamente involucrados en la pelea por la permanencia.

Por su parte, el "Canalla" se distingue como el único equipo del Clausura que todavía no conoce la derrota. Sin embargo, su rendimiento no se traduce completamente en triunfos, ya que solo ha logrado dos victorias (frente a Lanús y Newell's) y acumula varios empates. Esta nueva victoria levanta el ánimo en Rosario.

di maría rosario central Ángel Di María, el héroe de Rosario Central.

Formaciones del duelo

Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jermías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Santiago López, Ángel Di Maria, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Gimnasia vs. Rosario Central: datos del partido

Hora: 14:30

TV: TNT Sports

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: José Carreras

Estadio: Juan Carmelo Zerillo